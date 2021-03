Nowe obostrzenia na Wielkanoc. Premier i minister zdrowia przedstawią szczegóły

W związku z narastającą trzecią falą pandemii premier Mateusz Morawiecki w tym tygodniu poinformował, że najpóźniej w czwartek zostaną przedstawione obostrzenia i zasady, które mają obowiązywać przez najbliższe dwa tygodnie, w tym w okresie Wielkanocy. Nowe zasady obejmą tydzień poprzedzający Święta Wielkanocne i tydzień po świętach

Według nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski rozważane było: zmniejszenie liczby osób w sklepach i kościołach, zamknięcie marketów budowlanych, sklepów RTV/AGD, przemieszczanie się jedynie w gronie najbliższych. To ostatnie rozwiązanie ma dotyczyć podróży podczas Wielkanocy.

Nie wiadomo, co dalej z zakładami fryzjerskimi i gabinetami kosmetycznymi. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ostatniej chwili - informowała WP. Jak podkreślono jednak, medycy z Rady Naukowej przy premierze chcą, by lockdown polegał na całkowitym pozostaniu w domu - poza obowiązkowym wyjściem do pracy, do sklepu czy do lekarza.