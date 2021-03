Zerwali tablicę z biura Frankowskiego. Europoseł udostępnił nagranie

"Mam dla Was quiz, który napisało samo życie minionej nocy. Co chłopaki chcieli zrobić z tablicą na ścianie mojego biura w Białymstoku?" - zapytał internautów europoseł, udostępniając nagranie.

Na materiale widać, jak grupa czterech mężczyzn przechodzi obok biura Tomasza Frankowskiego. Gdy mijają tablicę, jeden z nich łapie ją obiema rękami, a po chwili odrywa od ściany.

Mężczyźni nie odchodzą jednak z miejsca zdarzenia. Jeden z nich podnosi tablicę i opiera ją o elewację. Pozostałych troje łapie się, chwieje, po czym "grupowo" ląduje na ziemi. Ostatecznie panowie mijają budynek po prawie dwóch minutach.

Quiz dla internautów

Europoseł zadał internautom pytanie zamknięte: "Co chłopaki chcieli zrobić z tablicą na ścianie mojego biura w Białymstoku?". Odpowiedź można wybrać z następujących opcji:

"a) przytrzymać się ściany



b) działanie celowe za bycie słabym piłkarzem



c) sprawdzić stan tynku pod tablicą" - pytał były napastnik reprezentacji Polski.

Eurodeputowany nie poinformował, czy o fakcie oderwania tablicy powiadomił służby.

Tomasz Frankowski to czterokrotny król strzelców polskiej ekstraklasy - strzelił w niej łącznie 168 goli, co plasuje go na 3. miejscu klasyfikacji wszechczasów. Karierę rozpoczynał i kończył w Jagielloni Białystok. W 2019 r. jako lider listy w okręgu nr 3 z ramienia PO uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego.

