Piwo trafiło do chleba. Piekarze ratują trunek przed zmarnowaniem

Lockdown doprowadził w wielu krajach do zamknięcia pubów i restauracji. Właściciele byli zmuszeni do pozbycia się towarów z krótkim terminem spożycia, co prowadziło m.in. do marnowania piwa. W Niemczech z pomocą ruszyli piekarze. Zaczęli dodawać ten trunek do ciasta na chleb.