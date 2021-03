"Czyste powietrze". Gminy mają miesiąc, by zgłosić chęć podpisania porozumień

Chodzi o program promujący rządowy program antysmogowy "Czyste powietrze" przygotowany przez ministerstwo oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o budżecie 100 mln zł. Gminy zawierając porozumienia z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska otrzymają dodatkowe środki na tworzenie punktów informacyjnych dla swoich mieszkańców oraz będą korzystać z wyższej refundacji kosztów za złożone wnioski w programie.

Ministerstwo podkreśliło, że premiowane będą też te gminy, które tych wniosków złożą najwięcej.

16 mln zł na premiowanie najaktywniejszych gmin

Resort przypomniał, że na stworzenie oraz bieżące funkcjonowanie punktów informacyjnych dla mieszkańców wsparcie wynosi do 30 tys. zł. Z kolei nowe stawki za złożony wniosek, to 150 zł przy podwyższonym poziomie dofinansowania (chodzi o osoby mniej zamożne, które otrzymują wyższą dotację) oraz 50 zł przy podstawowym wniosku. Wcześniej było to odpowiednio sto i zero złotych.

16 mln zł przeznaczono na premiowanie gmin, które w danym roku wykażą się największą aktywnością pod względem liczby składanych wniosków w programie "Czyste Powietrze".

"Wydłużony termin zgłoszeń dla gmin, chcących korzystać z tych bonusów, to wyjście naprzeciw potrzebom samorządów, które jeszcze nie zdążyły zgłosić się do programu »Czyste Powietrze«. W tym celu - do końca marca br. - konieczne jest zgłoszenie gminy w formie pisemnej do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (nie ma wzoru pisma, wystarczy krótka, podpisana informacja na ten temat)" - przekazał resort.

Dodano, że gminy, które już przystąpiły do programu, czyli mają podpisane porozumienie z WFOŚiGW, nie muszą się dodatkowo zgłaszać, ponieważ otrzymają z wojewódzkich funduszy propozycję aneksu do podpisanego już porozumienia.

Ministerstwo poinformowało ponadto, że nowe porozumienia będą zawierane przez WFOŚiGW do końca maja 2021 r.

Program od 2018 roku

"Czyste powietrze" zostało zainaugurowane we wrześniu 2018 r. To rządowy program, którego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza z istniejących już jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz uniknięcie emisji z domów nowobudowanych. Budżet programu to 103,3 mld zł.

Z programu można otrzymać dotację na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację domu. Wsparciem objęta jest też instalacja mikroźródeł OZE.

Obsługą programu zajmują się wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a jego wdrażanie usprawniają powstające we współpracy z samorządami lokalnymi gminne punkty "Czystego powietrza". Mieszkańcy mogą w nich otrzymać pomoc, np. przy wypełnieniu wniosku, a także złożyć wniosek do wojewódzkiego funduszu. Punkty obsługują pracownicy gminni, przekazujący następnie poprawne wnioski do WFOŚiGW.