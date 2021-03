Zniszczone nagrobki, połamane płyty, poprzewracane krzyże. Dewastacja grobów dzieci w Olsztynie

Nieznani sprawcy zniszczyli kilkadziesiąt nagrobków na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej w Olsztynie. Z wielu pomników zostały zerwane płyty nagrobne, krzyże zostały połamane lub rozbite. Zaalarmowana we wtorek rano policja prowadzi czynności na terenie nekropolii. Do wandalizmu doszło na dwóch kwaterach dziecięcych - powiedział Radiu Olsztyn Zbigniew Kot z Zakładu Cmentarzy Konunalnych.

Olsztyńska policja poszukuje sprawców dewastacji kilkudziesięciu nagrobków na cmentarzu przy ulicy Poprzecznej. Wandale połamali i porozbijali tablice i krzyże na kilkudziesięciu grobach dziecięcych.

Dewastację zgłosił pracownik cmentarza

- We wtorek rano oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał od zarządcy cmentarza informację o uszkodzeniu kilkudziesięciu nagrobków na nekropolii przy ulicy Poprzecznej - powiedział polsatnews.pl st. sierż. Andrzej Jurkun, oficer prasowy olsztyńskiej komendy. Dodał, że zgłoszenie około godziny 7:30 przekazał policji pracownik cmentarza.

- Na miejsce skierowana została grupa dochodzeniowo-śledcza z technikiem kryminalistyki. Policjanci wykonują czynności zabezpieczające ślady, zabezpieczają obraz z monitoringu. Funkcjonariusze prowadzą czynności mające na celu ustalenie sprawców - powiedział st. sierż. Jurkun.

Jak informuje Radio Olsztyn, wandale połamali i powyrywali krzyże, odsunęli płyty nagrobne, porozbijali tablice na nagrobkach.

"Jakby przez cmentarz przeszło tornado"

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie Zbigniew Kot powiedział Radiu Olsztyn, że zniszczenia powstały w dwóch kwaterach grobów dziecięcych.

- Kilkadziesiąt grobów zostało uszkodzonych w różnym stopniu, są poprzewracane stele, połamane krzyże. Na szczęście nie było ingerencji w groby. Wygląda to jakby tornado przeszło. Jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało. Tym bardziej jest to bulwersujące, że chodzi o kwaterę grobów dzieci - dodał dyrektor.

Zarząd cmentarzy poinformował, że bramy i furtki cmentarza komunalnego przy ulicy Poprzecznej są zamykane na noc. Najprawdopodobniej sprawcy przeskoczyli przez ogrodzenie.

hlk/ polsatnews.pl