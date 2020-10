Próbował "wskrzesić" babcię. Rozkopał cmentarz, zniszczył nagrobki

Do sytuacji doszło w zeszły poniedziałek, ale służby powiadomiły o zdarzeniu dopiero w ostatni weekend. Gdy wezwani funkcjonariusze przyjechali na cmentarz Huckleberry Springs zobaczyli 34-letniego Dannego Fraziera, który niszczył nagrobki i wykopywał doły.

Po zatrzymaniu mężczyzna miał powiedzieć funkcjonariuszom, że stara się "wskrzesić" swoją babcię. 70-letnia Edna Ruth Frazier zmarła w lipcu 2012 roku. Nie wiadomo jednak, co dokładnie Frazier planował zrobić po wykopaniu ciała.

Straty wyceniono ostatecznie na 30 tys. dolarów. Frazier trafił do aresztu hrabstwa Knox. Kaucja została wyznaczona na 20 tys. dolarów, a rozprawa odbędzie się 19 października.

