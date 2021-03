Małżeństwo kradło figurki z nagrobków. Paser sprzedał je w skupie złomu

Policjanci z Szamotuł (woj. wielkopolskie) zatrzymali małżeństwo podejrzane o kradzież figurek z nagrobków; Jezusa i Matki Boskiej wykonanych z brązu. Do zdarzeń dochodziło na terenie powiatu szamotulskiego i międzychodzkiego. Skradzione figurki paser sprzedał w skupie złomu.

Jak poinformowała we wtorek mł. asp. Sandra Chuda z KPP w Szamotułach, sprawa miała swój początek w drugiej połowie lutego, kiedy to policjanci z Komisariatu Policji we Wronkach otrzymali zawiadomienie o kradzieży nagrobnej figury Jezusa wykonanej z brązu. Podobne dwa zdarzenia odnotowano w podobnym czasie na terenie gminy Pniewy. W miejscowości Psarskie łupem złodziei padły dwie figury Matki Boskiej.

Na trop podejrzanych o kradzież wpadli szamotulscy kryminalni, którzy kilka dni temu zatrzymali parę podejrzaną o kradzież samochodu marki honda accord w Szamotułach. - Wszystko wskazywało na to, iż mieli oni na sumieniu nie tylko kradzież pojazdu - wskazała Chuda.

Dodała, że policjanci pracujący nad sprawą ustalili, iż para mogła też kraść ozdoby nagrobne. - Zebrane materiały dowodowe w sprawie wskazywały na to, iż łupem małżeństwa paść mogły dwie figurki z cmentarza we Wronkach, dwie figurki z cmentarza w miejscowości Psarskie oraz pięć figur z terenu powiatu międzychodzkiego - wskazała.

ZOBACZ: Lublin. Zatrudniła się do sprzątania. Wpadła na kradzieży pieniędzy ze skarbonki dziecka [WIDEO]

Wartość skradzionych figur szacowana była przez pokrzywdzonych na kwoty od kilkuset do 8 tysięcy złotych. Łączne straty to prawie 22 tys. zł.

Policjanci zgłaszanie podobnych przypadków

- Pracując nad sprawą funkcjonariusze ustalili też podejrzanego o skupywanie cmentarnych ozdób po zaniżonych cenach. Kryminalni zatrzymali więc 34-letniego mieszkańca Krzyża Wielkopolskiego. W trakcie przeszukań miejsc skupów metali policjanci ujawnili i zabezpieczyli dwie skradzione figury - podała Chuda.

Zatrzymana para usłyszała zarzuty kradzieży, natomiast 34-latek zarzuty paserstwa. Za oba przestępstwa grozi kara do 5 lat więzienia.

Policja nie wyklucza, że tego typu zdarzeń mogło być więcej, dlatego też funkcjonariusze apelują do mieszkańców o zgłaszanie podobnych przypadków w Komendzie Powiatowej Policji w Szamotułach.

WIDEO - Kiedy koniec pandemii? Prof. Katarzyna Życińska odpowiada Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ PAP