Uciekał przed policją, staranował rogatki. Do przejazdu zbliżał się pociąg

Nie powstrzymały go ani czerwone światło, ani fragment rogatki, który przebił jego szybę. Kierowca mazdy na przejeździe kolejowym zjawił się tuż przed nadjeżdżającym pociągiem PKP Intercity. Mimo to nie zatrzymał się, lecz staranował zapory. Wcześniej nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i zaczął uciekać przed radiowozem.