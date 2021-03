O tym, że Krzysztof Krawczyk jest zakażony koronawirusem i trafił do szpitala, poinformowano na jego oficjalnym profilu na Facebooku. We wtorkowy wieczór pojawiła się tam wiadomość od artysty.

"Jestem w szpitalu. Muszę podjąć walkę, jeszcze jedną w moim życiu" - przekazał piosenkarz.

Jak dodał, nie wiadomo, czy jego żona Ewa również jest zainfekowana. "Nie ma jeszcze jej wyniku, ale przebywa na domowej kwarantannie" - poinformował Krawczyk.

"Piasek, nie dajmy się tej zarazie!"

Zapowiedział, by "nie oczekiwać żadnych wiadomości od niego" i że "milknie", lecz zapowiedział, że odezwie się, "gdy poczuje się lepiej". "Proszę, nie nękajcie moich bliskich. Mogę tylko Was prosić o modlitwę. Nawet szczepienie Pfizerem nie pomogło" - stwierdził.

Artysta zapewnił, iż "łączy się w chorobie ze wszystkimi, których dopadła", w szczególności z jego przyjacielem Andrzejem Piasecznym, który również choruje na Covid-19. "Piasek, nie dajmy się tej zarazie!" - dodał.

"Chciałbym jednak swoją walkę stoczyć w spokoju! Trzymajcie się! Niech Was Bóg i zdrowy rozsądek prowadzą! Wasz Krzysztof Krawczyk" - podsumował piosenkarz.

Głos zabrał również manager Krzysztofa Krawczyka, Andrzej Kosmala. "Smutna wiadomość, żeby nie powiedzieć dramatyczna!" - napisał na Facebooku.

Krawczyk zrezygnował z występów na scenie

W październiku 74-letni Krawczyk poinformował, że kończy karierę sceniczną, a na czas pandemii ogranicza jakiekolwiek wystąpienia publiczne. "Na szczęście żyliśmy skromnie i mamy oszczędności. Muzycy znaleźli inną pracę, chórek i kierowcy też, a menedżer Krzysztofa, Andrzej Kosmala przygotował wydanie nowej płyty - mówiła wówczas "Super Expressowi" Ewa Krawczyk.

Z kolei sam artysta uznał, że "finiszując w biegu życia nie wypatruje mety".

- Jako człowiek wierzący wiem, że dla mnie nie ma mety, bo przede mną jest horyzont, w którego stronę zmierzam. Lecz będę walczył do ostatniego dźwięku, chyba, że od publiczności usłyszę: "Panu już dziękujemy!" albo Bóg zaprosi mnie do swego niebiańskiego chóru. Zapewne skieruje mnie do sekcji polskiej, a tam spotkam tak wielu moich przyjaciół - zdradził Krzysztof Krawczyk.