Jewgienij Prigożyn, nazywany kucharzem Putina, założył Fundację Walki z Represjami. Jej celem statutowym jest walka o prawa człowieka w państwach zachodu. O powstaniu organizacji poinformowała grupa Concord, której właścicielem jest restaurator. W oświadczeniu czytamy, że poza walką o podstawowe prawa człowieka w krajach zachodnich, fundacja zajmie się wspieraniem aktywistów. Wszystko dla dobra i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, które, zdaniem inicjatora, w państwach zachodu bywa mocno ograniczane.

Kim jest tajemniczy kucharz?

Prigożyn to rosyjski oligarcha, który dorobił się fortuny na organizacji przyjęć, zamówieniach publicznych i cateringu dla dygnitarzy Kremla. Prowadzi sieć restauracji, w których odbywają się imprezy pełne przepychu. Swoim gościom serwuje najdroższy alkohol i wykwintne potrawy, które są tłem do rozmów o kluczowych politycznych decyzjach w Rosji.

Cieszy się ogromnym zaufaniem Władimira Putina, a media określają go mianem jego osobistego kucharza. To jednak nie tylko dryg do gotowania uczynił go zaufanym człowiekiem Kremla.



Kucharz do zadań specjalnych



Rosyjski oligarcha od kilku lat jest na celowniku amerykańskiej administracji. Główny zarzut wobec niego dotyczy ingerencji w wybory. Zgodnie z raportem prokuratora Roberta Muellera Prigożyn stał za organizacją internetowych trolli, które wsparły wygraną Donalda Trumpa w 2016 roku.



Podobne zarzuty pojawiły się po raz kolejny w 2018 roku podczas wyborów do Izby Reprezentantów oraz Senatu.

Prigożyn miał nie tylko finansować działania w sieci, ale być mózgiem całej operacji. Mimo że skala i dokładna odpowiedzialność za akcje jest trudna do zbadania, to media wskazują na ogromny rozmach tego przedsięwzięcia. Plan polegał na przeprowadzeniu szeregu działań dezinformacyjnych, które siały niepewność w amerykańskich wyborcach. Zdaniem ekspertów rozchwiane emocje i strach zadziałały na korzyść Donalda Trumpa. Kandydat wyszedł im naprzeciw, proponując silne przywództwo i wprowadzenie nowego porządku.



Na tym jednak nie koniec, bo rosyjskie media wskazują, że kucharz Putina działa również w innych regionach świata. Wszystko za sprawą prywatnej firmy wojskowej, która zatrudnia najemników. Grupa działa na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Nowy obszar działań



Tym razem oligarcha postanowił zaangażować się w rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego w państwach zachodu. Nie wiadomo dokładnie, na czym polegać będzie ta działalność. Być może wyjaśni się już niebawem, bo fundacja złożyła już dokumenty niezbędne do rejestracji.

