Współpracownik Nawalnego: sankcje powinny objąć biznes wspierający Kreml

- W Rosji jest 5 tys., może 10 tys. przedstawicieli elit biznesowych i politycznych, na których trzyma się reżim Putina. Jeśli setka najbardziej widocznych spośród nich utraci dostęp do swych aktywów, nieruchomości na Zachodzie, a ich rodziny nie będą mogły tam wyjechać, to ci ludzie zastanowią się, czy warto tak aktywnie wspierać reżim w Rosji – powiedział w sobotę w telewizji Dożdż, dyrektor wykonawczy Fundacji Walki z Korupcją Aleksieja Nawalnego, Władimir Aszurkow.

Jednak, jak wskazał, "chodzą słuchy, że będą one (nowe sankcje) dotyczyć urzędników państwowych, a nie biznesmenów i oligarchów".

Only 'language of power' and sanctions can free Navalny, ally says https://t.co/t9ppYZXaDj via @Yahoo

W poniedziałek w Brukseli planowane jest spotkanie ministrów spraw zagranicznych UE, którzy mają podjąć decyzję w sprawie nowych sankcji wobec Rosji.

Latem ubiegłego roku opozycyjny polityk został otruty bojowym środkiem chemicznym z grupy Nowiczoków (taki wniosek na podstawie badań wyciągnęli niemieccy eksperci) i cudem uniknął śmierci. Nawalny w śpiączce farmakologicznej został wywieziony do Berlina, gdzie następnie przez kilka miesięcy odbywał rehabilitację. Po powrocie do Rosji w styczniu został aresztowany, a 2 lutego sąd "odwiesił" jego dawny wyrok z 2014 r.

Sąd odrzucił apelację

W sobotę sąd odrzucił apelację polityka w tej sprawie – ma on na 2,5 roku trafić do łagru, do którego może być wywieziony już po weekendzie.

Dodatkowo sąd w Moskwie skazał w sobotę Nawalnego na grzywnę w wysokości 850 tys. rubli (ponad 11,4 tys. USD), uznając go za winnego zniesławienia kombatanta II wojny światowej Ignata Artiemienki.

Russian opposition leader Alexei Navalny lost his appeal against what he said was a politically motivated decision to jail him for nearly three years, and was found guilty of slander and fined in a separate case https://t.co/Sveyly8bza pic.twitter.com/K39bXFeSgz