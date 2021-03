Kupił plik cyfrowy za 69 mln dolarów. "Nie mam samochodu ani domu"

- Nie mam samochodu ani domu. Jestem minimalistą - przyznaje Vignesh Sundaresan, 32-latek, który w ubiegłym tygodniu kupił cyfrowe dzieło sztuki w formie NFT. "Everydays - The First 5000 Days", autorstwa Mike'a Winkelmanna, znanego również jako Beeple, zostało sprzedane na aukcji w Christie's. Młody inwestor zapłacił za nie równowartość 69 mln dolarów.

Pochodzący z Indii 32-latek wyjaśnił, że jedną z motywacji do zakupu cyfrowego kolażu było udowodnienie Hindusom, że oni także mogą stać się ambasadorami sztuki. Vignesh Sundaresan przyznał w jednym z wywiadów, że sam jest minimalistą.

"Everydays - The First 5000 Days" stało się stało się trzecim najdroższym dziełem sztuki stworzonym przez żyjącego artystę, jednak w kategorii dóbr cyfrowych nie ma sobie równych.

Dotychczas więcej zapłacono jedynie za fizyczne prace Jeffa Koonsa (sprzedany w 2019 r. za 91,1 mln dolarów "Królik" oraz "Baloon Dog (Orange)" za 58,4 mln dolarów w 2015 r.) i Davida Hockneya ("Portret artysty (z dwiema postaciami)" za 90,3 mln dolarów w 2018 r.)

Blockchain gwarantem autentyczności

Christie's stał się pierwszym domem aukcyjnym, gdzie doszło do licytacji cyfrowego dzieła sztuki w formie tzw. tokenu NFT, który reprezentuje dane aktywa (w tym przypadku kolaż) w oparciu o technologię blockchain. Ma to zagwarantować unikalność dzieła i jego oryginalność. Pierwsza w historii aukcja tego typu rozpoczęła się 25 lutego i zakończyła 11 marca.

Mowa o "Everydays - The First 5000 Days". Po lawinie ponad 180 ofert w ciągu ostatniej godziny aukcji plik JPG wykonany przez Mike'a Winkelmanna, artystę cyfrowego znanego jako Beeple, został w czwartek sprzedany przez Christie’s na aukcji internetowej za równowartość 69,3 mln dolarów. Cena była nowym rekordem dla dzieła sztuki, które istnieje tylko cyfrowo, pobijając rekordy aukcyjne dla obrazów fizycznych. Dwutygodniowa licytacja rozpoczęła się od 100 dolarów z "nieznaną" szacowaną wartością. To pierwsza tego rodzaju aukcja.

Wideo: dom aukcyjny opublikował nagranie reakcji artysty na oferty podczas licytacji

Popularyzacja kryptowalut

Wraz z popularyzacją kryptowalut - w tym przede wszystkim Bitcoina - stanowiącego, zdaniem niektórych, rodzaj cyfrowego złota - rośnie także świadomość na temat ich użyteczności. I to nie tylko jako elektronicznego środka płatniczego, czego przykładem jest możliwość kupna Tesli za wirtualną walutę. Rozwój technologii blockchain (bazy danych przechowującej informacje o transakcjach) przyczynił się do powstania wielu projektów, które emitują tokeny, czyli aktywa cyfrowe pełniące pewną, z góry ustaloną funkcję w danym informatycznym ekosystemie.

Stąd niedaleko do tokenów NFT (ang. non-fungible token, czyli tokenów niewymiennych), które w ostatnim czasie zyskują na znaczeniu w świecie cyfrowym, a wkrótce - m.in. za sprawą domu aukcyjnego Christie's - także w świecie rzeczywistym.

Czym jest NFT?

NFT to specjalny rodzaj tokena kryptograficznego, który reprezentuje coś unikalnego. W tym przypadku jest to cyfrowe dzieło sztuki. Można je kupować i sprzedawać, a ich własność i unikalność kontrolowana jest dzięki technologii blockchain. Ten "łańcuch bloków" jest w rzeczywistości zdecentralizowaną (czyli nie posiadającą centralnych jednostek zarządzających) i rozproszoną bazą danych zawierającą informację o transakcjach lub zdarzeniach.

Technologia ta sprawia, że artysta może wystawić na sprzedaż dzieło sztuki, natomiast kupujący nabywa unikalny token, który reprezentuje to dzieło, a następnie może udowodnić jego autentyczność poprzez blockchain.

Praca "Everydays - The First 5000 Days" jest cyfrowym kolażem 5000 futurystycznych obrazów, które wykonał 39-latek. Każdy z nich powstawał kolejno przez 5000 dni poczynając od 1 maja 2007 r. do 7 stycznia 2021 r.

msl/pdb polsatnews.pl, straitstimes.com