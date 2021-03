Banksy zdradził kulisy swojej pracy. W sieci pojawiło się nagranie

Mural pojawił się w weekend na ścianie nieczynnego więzienia w Reading w Wielkiej Brytanii. Przedstawia on mężczyznę używającego zawiązanych prześcieradeł do ucieczki zza krat. Mimo, że eksperci podejrzewali już wcześniej pochodzenie dzieła, autor ujawnił się dopiero po kilku dniach. Banksy zdradził kulisy swojego warsztatu pracy. Opublikował nagranie.

Nagranie rozpoczyna się czołówką z programu Roberta Normana Rossa, znanego również jako Bob Ross. To amerykański malarz i nauczyciel sztuki. Był twórcą i prowadzącym program "The Joy of Painting" emitowanego w latach 1983–1994.

ZOBACZ: Niemiecka organizacja zabrała uchodźców z łodzi Banksy'ego. Na pokładzie było ciało

Przez całą długość materiału słyszymy głos Rossa, który udziela wskazówek początkującym malarzom. Widzimy jednak kulisy nocnej akcji Banksy'ego, który - wykorzystując szablon - nanosi na ścianę farbę w sprayu.

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Banksy (@banksy)

Grafika pojawiła się na ścianie nieczynnego więzienia w weekend. Już wówczas eksperci informowali, że namalowany mężczyzna ma być nawiązaniem do postaci słynnego pisarza Oscara Wilde'a, który był przetrzymywany w więzieniu za "przestępstwa homoseksualne".

Walka o więzienie

Ostatni więzień opuścił jego mury w 2013 roku, a budynek został wystawiony na sprzedaż przez rząd w 2019 roku. Poinformował o tym portal "Street Art News".

BBC podaje, że lokalni działacze walczą o to, aby dawne więzienie stało się ośrodkiem sztuki, a nie zostało przeznaczone na mieszkania.

Na ścianie widzimy postać mężczyzny trzymającego się kilku powiązanych ze sobą fragmentów materiału. Pod jego nogami zwisa maszyna do pisania.

What a surprise to wake up to this morning! What do you think? Is this the real deal?! #Banksy #ReadingGaol pic.twitter.com/m48eUlnmTO — Reading Council (@ReadingCouncil) March 1, 2021

Słynny pisarz

Pomiędzy 1895 a 1897 rokiem w więzieniu w Reading przebywał słynny pisał Oscar Wilde. W tym czasie powstał utwór "Ballad of Reading Gaol" czyli "Ballada o więzieniu w Reading". Jej treść odzwierciedlała brutalność ówczesnego systemu karnego.

Wilde został skazany po ujawnieniu jego romansu z lordem Alfredem Douglasem, brytyjskim pisarzem, poetą i tłumaczem.

ZOBACZ: Najnowsze dzieło Banksy'ego zniknęło, zanim pojawiło się w internecie

O artyście było głośno także kilka dni wcześniej, kiedy jego mural przedstawiający dziewczynkę używającą opony od roweru jako pierścienia do hula-hoop został w zdjęty wraz z fragmentem elewacji z jednego budynków w Nottingham w środkowej Anglii i sprzedany kolekcjonerowi.

W środę z samego rana specjalna ekipa, która już wcześniej wycinała ze ścian budynków dzieła Banksy'ego, bezpiecznie usunęła znajdujący się tam od połowy października zeszłego roku mural. Masa kontrowersji Sprawa wzbudziła jednak spore kontrowersje. Nabywca John Brandler powiedział stacji BBC, że zapłacił za mural "sześciocyfrową kwotę", co oznacza co najmniej sto tysięcy funtów i - jak twierdzi - uratował go przed zniszczeniem, które byłoby nieuchronną konsekwencją umieszczenia przez władze miejskie na nim osłony z pleksiglasu. Brandler, który ma już kilka innych dzieł Banksy'ego, zapowiedział, że nowo nabyty mural trafi wystawę poświęconą sztuce ulicznej w muzeum w Bury St Edmunds. Władze Nottingham przyznały, że są rozczarowane tym, iż dzieło Banksy'ego zniknęło z miasta, ale nie były w stanie temu zapobiec. Skontaktowały się z Pest Control, biurem zachowującego anonimowość artysty, ale nie zgodził się on na przeniesienie muralu w inne miejsce, więc decyzja o jego sprzedaży należała do właściciela budynku. Ale przeniesienie muralu - nawet jeśli go ratuje przed zniszczeniem - jest zaburzeniem koncepcji artysty. Banksy nieprzypadkowo namalował go na budynku koło znaku drogowego, do którego przypięty był stary, zdezelowany rower bez tylnego koła. Nie przypadkiem też na lokalizację wybrał Nottingham, miasto mające długą tradycję w produkcji rowerów, choć większość z tamtejszych firm już nie istnieje.

WIDEO - „Twoja Twarz Brzmi Znajomo” od 5 września w Polsacie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/grz/ Street Art News, polsatnews.pl