Banksy wraca z nowym muralem. Dzieło pojawiło się na ścianie więzienia

Grafika pojawiła się na ścianie nieczynnego więzienia w weekend. Ostatni więzień opuścił jego mury w 2013 roku, a budynek został wystawiony na sprzedaż przez rząd w 2019 roku. Poinformował o tym portal "Street Art News".

BBC podaje, że lokalni działacze walczą o to, aby dawne więzienie stało się ośrodkiem sztuki, a nie zostało przeznaczone na mieszkania.

Na ścianie widzimy postać mężczyzny trzymającego się kliku powiązanych ze sobą fragmentów materiału. Pod jego nogami zwisa maszyna do pisania.

What a surprise to wake up to this morning! What do you think? Is this the real deal?! #Banksy #ReadingGaol pic.twitter.com/m48eUlnmTO