Lockdown i wątpliwości ws. jednej ze szczepionek. Prof. Andrzej Fal w "Gościu Wydarzeń"

Podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu rejestracji na szczepienia kolejnych grup wiekowych; we wtorek zaczynamy rejestrację 5 kolejnych roczników od 1957 r. do 1961 - przekazał w sobotę szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

ZOBACZ: Przyspieszona rejestracja na szczepienia. Dworczyk poinformował o kolejnych grupach

Przekazał też, że w ostatnich dniach o kilkadziesiąt procent spadła liczba osób rejestrujących się na szczepienia AstrąZeneką; wzrosła natomiast liczba osób, które mimo umówienia się na szczepienie tym preparatem, nie przyszły.

Na koniec kolejki

Dworczyk przekazał też, że osoby, które nie zgłaszają się na szczepienia preparatem AstryZeneki albo nie zapisują się, trafiają na koniec kolejki. Dodał, że nie potrafi podać terminu, kiedy takie osoby będą mogły się zaszczepić.

ZOBACZ: Dworczyk: osoby, które nie przychodzą na szczepienie AstraZeneką trafiają na koniec kolejki

- Wygląda to w tej chwili w ten sposób, że jeśli ktoś się nie zgłosił na umówiony termin, to będzie musiał czekać na uruchomienie już pełnych, populacyjnych szczepień. Więc, w pewnym uproszczeniu, spada na koniec kolejki. To jest dokładnie taka decyzja – wyjaśnił.

