Kosiniak-Kamysz: trzeba zweryfikować chińskie i rosyjskie szczepionki

Grzegorz Kępka zapytał Kosiniaka-Kamysza, czy - jako lekarz - zaszczepiłby pacjentów preparatem AstraZeneka. Gość "Graffiti" odpowiedział, że tak, jeśli Europejska Agencja Leków (EMA) nie wycofałaby rekomendacji dla niej lub nie wycofałaby jej z obrotu.

Wówczas prowadzący przypomniał, że niektóre państwa wstrzymały podawanie szczepionki AstraZeneka ze względu na przypadki zatorów w żyłach pacjentów, którzy przyjęli ten specyfik.

- Pytanie, czy jest bezpośredni związek (między szczepieniem a zatorami - red.). W Polsce nie było sytuacji, która zmusiłaby rząd do radykalnej decyzji o wstrzymaniu szczepień (preparatem AstraZeneki) - odpowiedział Kosiniak-Kamysz.

Jego zdaniem, Narodowy Program Szczepień powinien być kontynuowany. - Wartość dopuszczonej szczepionki jest dużo większa niż brak zaszczepienia. Covid-19 dotyka coraz młodszych osób, które dotychczas nie miały ciężkiego przebiegu choroby - zauważył szef PSL.

Jak dodał, potrzebna jest "szybka weryfikacja innych szczepionek, chociażby chińskiej i rosyjskiej". - Oczekujemy jasnej rekomendacji EMA, pozytywnej lub negatywnej. Musimy pozyskiwać szczepionki z innych źródeł - uznał Władysław Kosiniak-Kamysz.

W jego opinii, możliwe jest pojawienie się nowych odmian wirusa, np. Covid-21 lub Covid-22. - Wtedy szczepionka nie będzie skuteczna, będziemy musieli podawać nową. Czas gra ogromną rolę - stwierdził.

Zapytany, czy czeka nas ogólnopolski lockdown, odpowiedział, iż "mówi się, że stanie się to od soboty lub poniedziałku". - Padały takie sugestie. To trochę zbiega się z planami rządzących ws. konwencji o Nowym Ładzie. Za bardzo się do niej przygotowali, aby przed nią wprowadzić obostrzenia. To moja ocena i pogłoski z kuluarów - powiedział.

Kosiniak-Kamysz zastanawiał się, "czy nas na to stać" i czy rząd nie powinien wprowadzać restrykcji na poziomie powiatowym. Według niego, "nie ma sensu" wprowadzać ograniczeń w skali województwa.

Planujemy kontynuację tematu.

wka/ polsatnews.pl, Polsat News