- Opozycja jest w stanie bezrefleksyjnie podjąć retorykę przeciwników Polski tylko dla celów wewnętrznej wojenki - stwierdził w "Debacie Dnia" poseł klubu PiS Kamil Bortniczuk, odnosząc się do kontrowersji wokół majątku prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Natomiast według Dariusza Klimczaka z PSL, na czele "najważniejszej spółki w państwie" stoi "człowiek-demolka".

We wtorek pełnomocnik Daniela Obajtka zapewnił, że prezes PKN Orlen "nie ma nic do ukrycia" w sprawie swojego majątku. - Z własnej inicjatywy złoży wniosek do CBA o ponowne skontrolowanie swoich oświadczeń majątkowych i sytuacji majątkowej - przekazał mec. Maciej Zaborowski.

Kontrowersje wokół prezesa Orlenu komentowali goście Agnieszki Gozdyry we wtorkowej "Debacie Dnia". Zdaniem Kamila Bortniczuka, posła klubu PiS, opozycja jest w stanie "bezrefleksyjnie podjąć retorykę przeciwników Polski tylko dla celów wewnętrznej wojenki".

- Nie ufacie polskim służbom, którymi kierują państwowcy, a nie zastanawiacie się nad tym, że być może służby innych krajów maczają palce w tego typu sprawach - uznał.

Bortniczuk zapewnił przy tym, iż "zawsze będzie miał większe zaufanie" dla polskich służb niż tych rosyjskich.

"Nie trop rosyjski, ale taki wewnątrz PiS"

Z kolei Dariusz Klimczak (PSL) zaapelował, by "odrzucić teorie spiskowe". - Dziś widzimy, że PiS nominowało człowieka-demolkę na prezesa najważniejszej spółki w państwie - ocenił.

Natomiast Piotr Borys z KO uznał, że reakcja partii rządzącej na doniesienia ws. szefa Orlenu to "paniczna obrona przed trudnościami wizerunkowymi". Głos zabrał również Krzysztof Bosak (Konfederacja), dla którego "w obozie władzy zawsze tak jest, że jak ludzie zaczynają ze sobą walczyć to do mediów wypływają kwity".

- Więc nie trop rosyjski, ale taki wewnątrz PiS jest dużo bardziej prawdopodobny - zasugerował.

"Bardzo źle, gdy politycy spekulują"

Według Joanny Senyszyn, reprezentującej Lewicę, służby "są zainteresowane, aby mieć haki na ludzi na takich stanowiskach", jak Daniel Obajtek. - Jak są błędy w oświadczeniach majątkowych to służby obcych państw mogą je wykorzystać - powiedziała.

Sprawę Obajtka skomentował też Tomasz Latos (PiS). - Bardzo źle, gdy politycy spekulują. Powinno się mówić o konkretnych faktach, dlatego poczekajmy na ustalenia - mówił.

