Elton John oskarża Watykan o hipokryzję. Chodzi o pary homoseksualne

Artysta skomentował sprawę w jednym z ostatnich wpisów na Twitterze. Muzyk jest oburzony postawą Stolicy Apostolskiej ws. związków homoseksualnych. Jak podkreślił, parom odmawia się błogosławieństwa, a ich zachowanie jest traktowane jako "grzech".

Elton John zaznaczył, że Watykan miał zupełnie inne zdanie inwestując "miliony" w film "Rocketman" - opowiadający o jego życiu. Podkreślił, że Kościół w tym przypadku zarobił na produkcji.

How can the Vatican refuse to bless gay marriages because they “are sin”, yet happily make a profit from investing millions in “Rocketman” - a film which celebrates my finding happiness from my marriage to David?? #hypocrisy@VaticanNews @Pontifex pic.twitter.com/sURtrWB6Nd