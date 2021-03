"Dzisiejszy skok dziennej liczby zachorowań o ponad 75 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia to bardzo niepokojący sygnał. Może oznaczać odwrócenie trendu malejącej dynamiki liczby nowych zachorowań" - ocenił minister zdrowia Adam Niedzielski. Konferencja ministra zdrowia oraz Michała Dworczyka szefa Kancelarii Premiera i Piotra Müllera, rzecznika rządu od 14:00. [OGLĄDAJ]

W poniedziałek resort zdrowia poinformował, że minionej doby badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 10 tys. 896 osób, a 28 chorych zmarło. Tydzień temu (8 marca) resort informował o 6170 nowych przypadkach i 32 zgonach, a dwa tygodnie temu (1 marca) o 4786 nowych zakażeniach i 24 zgonach.

"Dzisiejszy skok dziennej liczby zachorowań o ponad 75 proc. w stosunku do poprzedniego tygodnia to bardzo niepokojący sygnał. Może to oznaczać odwrócenie trendu malejącej dynamiki liczby nowych zachorowań w ostatnim czasie" - napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Do wpisu szef resortu zdrowia dołączył wykres ilustrujący liczbę zakażeń w ostatnich dniach i ich dynamikę.

Dzisiejszy skok dziennej liczby zachorowań o ponad 75% w stosunku do poprzedniego tygodnia to bardzo niepokojący sygnał. Może to oznaczać odwrócenie trendu malejącej dynamiki liczby nowych zachorowań w ostatnim czasie. pic.twitter.com/z41UTtPhmm — Adam Niedzielski (@a_niedzielski) March 15, 2021

