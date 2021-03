Niemcy chwalą: Polska szczepi szybciej. "Die Welt" o "ogromnej" liczbie punktów szczepień

"Niemal żaden duży kraj Unii Europejskiej nie szczepi obecnie na COVID-19 tak szybko jak Polska" - napisał niemiecki dziennik "Die Welt". Tajemnica sukcesu polega na włączeniu od początku do akcji szczepień lekarzy pierwszego kontaktu - twierdzi gazeta. Według dziennika Polska zdecydowanie wyprzedza Niemcy, w czym pomaga rejestracja czterema kanałami w całym kraju przez 24 godziny na dobę.

Akcja szczepień w gabinetach lekarskich ruszy w Niemczech w połowie kwietnia. Tymczasem warszawski korespondent niemieckiego dziennika "Die Welt" Philipp Fritz pisze, że w Polsce od początku postawiono na gęstszą infrastrukturę składającą się z mniejszych placówek. Gdy istotną cechą polskiej kampanii szczepień jest włączenie do niej już w grudniu lekarzy prowadzących prywatną praktykę, to w Niemczech ta grupa lekarzy nadal nie wie, kiedy będzie mogła włączyć się do akcji.

"Ogromna liczba punktów szczepień"

Fritz podkreśla, że w Polsce istnieje 6500 punktów szczepień i określa tę liczbę mianem "ogromnej". Jak dodaje, większość szczepień odbywa się nie w wielkich halach, lecz w szpitalach, przychodniach i gabinetach lekarskich.

Według niego to dlatego Polska zdecydowanie wyprzedza Niemcy w podawaniu wakcyn, przy czym - jak pisze - władze w Warszawie postępują w wielu sprawach inaczej niż ich zachodni sąsiad - czytamy w "Die Welt".

ZOBACZ: "Będziemy gotowi na duże przyspieszenie". Dworczyk o szczepieniu kolejnej grupy

"Rejestracja chętnych odbywa się na terenie całego kraju czterema kanałami, przez 24-godzinną infolinię, konto pacjenta, SMS-y lub przez internet. Wszystko jest sterowane z Warszawy. Kolejność szczepień jest również inna niż w większości krajów UE" – wyjaśnia Fritz.

"W pierwszej kolejności szczepionki otrzymał personel medyczny, następnie zaszczepiono emerytów i osoby przewlekle chore, stosunkowo wcześnie dołączyli też nauczyciele" - przypomina korespondent "Die Welt".

Polska "pozytywnym przykładem" skuteczności

Autor przytacza także opinię szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, która w przemówieniu w Parlamencie Europejskim 10 lutego wskazała na Polskę jako pozytywny przykład skutecznej akcji szczepień.

ZOBACZ: Wątpliwości co do szczepionki AstraZeneca? Prof. Maksymowicz: politycy się nie znają

"Przykład Polski pokazuje, że kampania rzeczywiście przyspieszyła" - cytuje von der Leyen gazeta. Szefowa KE podkreśliła, że w tym czasie 94 proc. personelu medycznego w domach spokojnej starości oraz 80 proc. emerytów było już zaszczepionych - pisze korespondent "Die Welt".

Jak podkreśla dalej, pod względem liczby szczepień, wynoszącej obecnie 10,8 dawek na stu mieszkańców, Polska wyprzedza Hiszpanię, która także wykazuje wysokie tempo szczepień.

WIDEO - Niemcy wprowadzają kolejne obostrzenia. Czy będą regularne kontrole na granicy? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ polsatnews.pl, dw.com, "Die Welt"