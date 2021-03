"Mamy 10 tys. 896 nowych, potwierdzonych przypadków koronawirusa" - podało Ministerstwo Zdrowia. Choć zakażeń dobowych jest mniej to wiceminister zdrowia Waldemar Kraska ostrzegł, raportując sytuację szpitali tymczasowych, że kolejnych kilka tygodni będzie bardzo trudnych jeśli chodzi o nasilenie pandemii.

Resort zdrowia poinformował także, że do 15 marca przeprowadzonych zostało 4 mln 530 tys. szczepień. Jedną dawkę otrzymało 2 mln 924 tys. 629 osób. Dwie dawki przyjęło jak dotąd 1 mln 606 tys. 154 pacjentów. W niedzielę zaszczepionych zostało w sumie 11 tys. 69 osób.

Najwięcej nowych chorych na Mazowszu i Śląsku

Najwięcej nowych zakażeń odnotowano w woj Mazowieckim, gdzie zachorowało 2311 osób. W woj. śląskim odnotowano 1247 przypadków, a w Pomorskiem - 1100. Pozostałe przypadki pochodzą z województw: dolnośląskiego (939), wielkopolskiego (871), małopolskiego (699), kujawsko – pomorskiego (596), podkarpackiego (567), łódzkiego (460), lubuskiego (396), zachodniopomorskiego (344), warmińsko – mazurskiego (271), świętokrzyskiego (266), opolskiego (265), podlaskiego (192), lubelskiego (139).

Od początku pandemii koronawirusem zaraziło się 1 mln 917 tys. 527 osób.

Mamy 10 896 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (2311), śląskiego (1247), pomorskiego (1100), dolnośląskiego (939), wielkopolskiego (871), małopolskiego (699), kujawsko – pomorskiego (596), podkarpackiego (567), łódzkiego (460), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 15, 2021

Nie żyje kolejnych 28 osób

Z danych resortu wynika za niedzielę podanych w poniedziałek wynika, że odnotowano 28 osób. Pięcioro chorych nie żyje z powodu koronawirusa, 23 osoby miały przewlekłe choroby współistniejące.

W sumie zmarło od początku pandemii 47 tys. 206 pacjentów.

Z powodu COVID-19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 23 osoby.



Liczba zakażonych koronawirusem: 1 917 527 / 47 206 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 15, 2021

Coraz więcej zajętych respiratorów

Ministerstwo Zdrowia przekazało w poniedziałek, że w całym kraju pacjenci z COVID-19, którzy ciężej przechodzą zakażenie, zajmują 20 tys. 249 łóżek w szpitalach. W sumie takich miejsc przygotowanych jest w całym kraju 28 tys. 473.

Chorzy z ostrym przebiegiem COVID-19 są podpięci do 2084 respiratorów. Takich urządzeń, dla chorujących na koronawiursa przygotowano w kraju 2882.

ZOBACZ: Wiceminister zdrowia o sytuacji w szpitalach tymczasowych

Kwarantanną objętych jest 280 tys. 8 osób. W ciągu doby wyzdrowiało 14 tys. 228 osób, od początku pandemii z zakażenia wyszło 1 mln 560 tys. 227 pacjentów.

Przebadanch prawie 10,5 mln Polaków

Ministerstwo Zdrowia podało także w poniedziałek, że z danych aktualnych na niedzielę wynika, iż jak dotąd przebadano w laboratoriach 10 mln 711 tys. 359 próbek pobranych od 10 mln 406 tys. 359 osób. Wirus potwierdzono u 1 mln 917 tys. 527 zakażonych.

W ciągu doby wykonano 42 tys. 372 testy, w tym 10 tys. 517 testów antygenowych. Liczba zleceń z placówek Podstawowej Opieki Medycznej wynosi już 2 mln 630 tys. 187.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 42,3 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/d5Q0z1bd0E — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 15, 2021

Szczepienia przewlekle chorych

Od poniedziałku przeciw COVID-19 szczepione będą osoby po zdiagnozowaniu nowotworu i w trakcie jego leczenia, dializowane, przed i po przeszczepach oraz mechanicznie wentylowane. To grupa około 150 tys. osób.

ZOBACZ: Rozpoczynają się szczepienia osób przewlekle chorych



Do grupy 1B, czyli osób przewlekle chorych, zakwalifikowano tych, których stan zdrowia zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, bo cierpią na poważne schorzenia. Resort zaleca, aby osoby te otrzymały preparaty mRNA, czyli Moderny i Pfizera.

Dostawa 400 tys. szczepionek do Polski



W poniedziałek do Polski powinno dotrzeć 387 tys. dawek szczepionki od firmy Pfizer - powiedział prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Dodał, że w tym tygodniu powinno dotrzeć też ok. 210 tys. dawek szczepionki od Moderny.

ZOBACZ: "Będziemy gotowi na duże przyspieszenie". Dworczyk o szczepieniu kolejnej grupy

Dostawy te mają być dystrybuowane do punktów szczepień we wtorek oraz środę. "Dawki od Pfizera będą wykorzystywane do szczepienia seniorów w punktach populacyjnych" - powiedział Kuczmierowski. W połowie tygodnia spodziewana jest też dostawa ok. 210 tys. dawek szczepionki Moderny.

Holandia zawiesza szczepionkę AstraZeneca

Holandia zawiesiła - zapobiegawczo - szczepienia preparatem AstraZeneca przynajmniej do 29 marca - poinformował w niedzielę późnym wieczorem rząd tego kraju. Decyzja ta ma związek z doniesieniami o możliwych skutkach ubocznych tej szczepionki przeciwko koronawirusowi.

ZOBACZ: Kolejny kraj zawiesił stosowanie szczepionki AstraZeneca

Wcześniej, po doniesieniach o pojawieniu się zakrzepów krwi u osób zaszczepionych preparatem AstraZeneca użycie tej szczepionki wstrzymały m.in. Irlandia, Norwegia, Islandia, Dania, Austria, Estonia, Litwa, Łotwa, Luksemburg i Włochy.

Zwiększone obostrzenia w czterech regionach

Od poniedziałku do 28 marca w woj. mazowieckim i lubuskim zawieszona jest działalność saun, solariów, łaźni tureckich, salonów odchudzających, kasyn, klubów fitness i siłowni, hoteli (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych), basenów (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej), stoków narciarskich.

ZOBACZ: Nowe obostrzenia na Mazowszu i w Lubuskiem. Jakie obowiązują zasady?



W galeriach handlowych mogą działać m.in. sklepy spożywcze, apteki i drogerie, salony prasowe, księgarnie, sklepy zoologiczne i z artykułami budowlanymi. Nadal mogą być w nich świadczone m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie.

Te same ograniczenia obowiązują od soboty, 13 marca na Pomorzu (do 28 marca), a na Warmii i Mazurach przedłużone też do 28 marca.

Pandemia zaczęła się w Wuhan

Chorobę płuc zwaną COVID-19 po raz pierwszy lekarze zidentyfikowali w chińskim mieście Wuhan pod koniec 2019 roku. W krótkim czasie skala zakażeń wzrosła tak dalece, że Światowa Organizacja Zdrowia 11 marca 2020 r. ogłosiła dla całego świata stan pandemii. W Polsce pacjent "zero" został zdiagnozowany na początku marca 2020 r. Rząd ogłosił wkrótce wprowadzenie obostrzeń. Zamknięte zostały w większości sklepy, wydany został zakaz wychodzenia z domów bez pilnej potrzeby. Obecnie w Polsce trwa - według ekspertów - trzecia fala koronawirusa.

ZOBACZ: "Nietypowe objawy" po szczepionce AstraZeneca. Trzech medyków trafiło do szpitala

Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych wiekiem, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby. Służby sanitarne apelują o zachowywanie dystansu społecznego i zakrywanie ust oraz nosa a także dezynfekcję rąk.

hlk/ polsatnews.pl