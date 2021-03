"Pan Obajtek wysłał nam groźby". Tomczyk zapowiada powstanie zespołu śledczego

- Panie prezesie Obajtek, czy panu jeszcze nie jest mało? Kolejne 50 tys. zł chciałby pan przeznaczyć na kolejny pałac lub mieszkanie? - pytał Tomczyk.

Jak dodał, "w normalnym państwie to służby zajmowałyby się wyjaśnieniem tej afery".

Szef klubu KO zapowiedział powstanie poselskiego zespołu śledczego ds. majątku prezesa PKN Orlen. Na jego czele stanie poseł Marek Sowa.

Chcą informacji w Sejmie

W sobotę posłowie KO zapowiedzieli złożenie do prokuratury doniesienia na działania prokuratury i niedopełnienie obowiązków w sprawie Daniela Obajtka i jej umorzenie. Chodzi o sprawę, w której ówczesny wójt Pcimia był oskarżony o współpracę z zorganizowaną grupą przestępczą, przyjęcie łapówki i oszustwo. Jak napisała "Gazeta Wyborcza", po dojściu do władzy PiS, prokuratura wycofała akt oskarżenia z sądu, a następnie wniosła go ponownie, ale już bez wątków dotyczących Obajtka. Te wątki zostały skierowane do innej prokuratury, gdzie je umorzono.

Także w sobotę posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska zapowiedziała, że klub KO złoży na najbliższym posiedzeniu Sejmu wniosek o informację nt. majątku prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Koalicja będzie też chciała zwołania w tym celu komisji sejmowych.

