Budka: obrona Obajtka przez prezydenta jest groteskowa

Prezydent Andrzej Duda wyglądał groteskowo próbując nieudolnie bronić kogoś nie do obrony, czyli prezesa Orlenu Daniela Obajtka – ocenił w Gliwicach szef PO Borys Budka. Wyniki Orlenu to najlepsza odpowiedź na wszelkie nieuczciwe zarzuty i pomówienia wobec Obajtka - ripostował rzecznik prezydenta.

Lider opozycji podczas konferencji prasowej ostro skrytykował niedzielną wypowiedź prezydenta dla mediów, udzieloną przez niego w Zakopanem, gdzie zainaugurował VII edycję charytatywnych zawodów w narciarstwie alpejskim "12H Slalom Maraton Zakopane 2021" organizowanych przez Fundację Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane.

Wypowiedź prezydenta o Obajtku to "groteska"

- Jakże groteskowo wyglądał dzisiaj prezydent RP, kiedy w sposób nieudolny próbował bronić rzeczy nie do obrony, czyli pana Obajtka. Dzisiaj pan prezydent dołączył do ludzi, którzy w dziwny sposób zdają się być absolutnie zależni od człowieka, który nigdy nie powinien zajmować tak ważnego stanowiska, jak prezes największego koncernu paliwowego – powiedział Borys Budka.

Jego zdaniem, w niedzielę doszło też do rzeczy "jeszcze bardziej kuriozalnej". - Pan prezydent stanął obok ludzi, którzy są powiązani towarzysko z panem Obajtkiem, ale również z panem ministrem Szumowskim (były minister zdrowia). Jak można wziąć udział w turnieju, który współorganizuje człowiek, który zasłynął z tego, że jako instruktor narciarstwa sprzedawał maseczki i robił na tym interesy? Jak można brać udział w turnieju, który jest organizowany przez osobę, która stoi na czele fundacji remontującej dworek pana Obajtka? Jak wreszcie można użyć absolutnie karygodnych słów, mówiąc że sprawa Obajtka nie istnieje, że to wrogie siły opozycji próbują zrobić coś w stosunku do człowieka, który podobno ma być bez skazy?" – pytał retorycznie Borys Budka.

- Raz jeszcze podkreślę, że pan prezydent Andrzej Duda jest współodpowiedzialny za możliwość ucieczki pana Obajtka sprzed oblicza wymiaru sprawiedliwości. To pan prezydent Duda podpisał ustawę, która tak zmieniła procedurę karną, że dała prokuraturze możliwość wycofania aktu oskarżenia, który był w sądzie przeciwko panu Obajtkowi – oświadczył przewodniczący PO.

- Dzisiaj pan prezydent staje się postacią groteskową, na miarę tych wszystkich dyktatorów państw pseudodemokratycznych, którzy z uwielbieniem traktują oligarchów i ludzi biznesu – komentował.

"To jest rzecz karygodna"

Zdaniem Borysa Budki prezydent powinien odciąć się od Daniela Obajtka. - Przede wszystkim potrzebny byłby głos, który doprowadziłby do dymisji prezesa Orlenu. Zamiast tego prezydent Andrzej Duda staje się osobą, która bierze na siebie również te grzechy pana Obajtka – to jest rzecz karygodna i nigdy nie powinna mieć miejsca – podsumował.

Zarzuty Budki skomentował rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. - Prezydent Andrzej Duda od wielu lat angażuje się w akcję "12H Slalom Maraton Zakopane 2021", objął ją też patronatem. Tymczasem widać, że przewodniczący Budka ma chyba jakiś problem z działalnością charytatywną. Polecam każdemu politykowi, szczególnie tak ważnemu na opozycji, aby też angażował się charytatywnie w różnego rodzaju akcje, bo warto pomagać - powiedział Spychalski.

Odniósł się też do zarzutów dotyczących prezesa Obajtka. - Przede wszystkim warto spojrzeć na wyniki PKN Orlen, jakie osiągało w ciągu ośmiu lat rządów Platformy Obywatelskiej i jakie osiąga od 2016 r. To chyba najlepsza odpowiedź na wszelkie nieuczciwe zarzuty i pomówienia wobec prezesa Daniela Obajtka - stwierdził.

"Pod rządami Daniela Obajtka Orlen bardzo mocno się zmienia"

Spychalski zwrócił uwagę, że Orlen pod rządami Obajtka prowadzi "bardzo szeroko zakrojony proces inwestycyjny tak potrzebny tej spółce". - Pod rządami Daniela Obajtka Orlen bardzo mocno się zmienia i przede wszystkim warto spojrzeć na wyniki, które w sposób jednoznaczny wskazują, że prezes Obajtek bardzo dobrze zarządza tą spółką" - ocenił rzecznik prezydenta.

Spychalski odniósł się też do zarzutu, że prezydent Duda "jest współodpowiedzialny za możliwość ucieczki pana Obajtka sprzed oblicza wymiaru sprawiedliwości".

- Warto pamiętać o tym, że w tej kwestii sąd okręgowy w Krakowie, w 2017 r. wypowiedział się w sposób jednoznaczny, że decyzja prokuratury o wycofaniu zarzutów była dobra - wskazał Spychalski.

Prezydent Duda w niedzielę w Zakopanem pozytywnie ocenił pracę Daniela Obajtka na stanowisku prezesa Orlenu. - Wydaje mi się, że jest dobrym prezesem Orlenu i bardzo dobrze sobie radzi na tej funkcji. Najważniejsze jest, żeby firmą dobrze zarządzano, a w tej kwestii akurat wszytko dobrze się dzieje z tego co widać. Opozycja zawsze będzie stawiała różnego rodzaju zarzuty tak jest też ich rola - powiedział prezydent zapytany na zakopiańskim stoku o sprawę prezesa Orlenu Daniela Obajtka.

"Taśmy Obajtka"

Charytatywne zawody w narciarstwie alpejskim "12H Slalom Maraton Zakopane 2021" są organizowane przez Fundację Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane, której celem jest organizacja i promowanie kultury fizycznej, sportu, narciarstwa, szczególnie wśród osób czasowo lub trwale niepełnosprawnych oraz integracja sportowców o zróżnicowanych możliwościach psycho-fizycznych.

"Gazeta Wyborcza" pod koniec lutego napisała, że w czasach, gdy obecny prezes Orlenu Daniel Obajtek był wójtem Pcimia (był nim w latach 2006-15, od 2007 r. jest też członkiem PiS), chciał wyrugować z rynku firmę swojego wuja, w której zaczynał swoją drogę zawodową. Choć jako samorządowiec nie mógł tego zrobić, miał też kierować "z tylnego siedzenia" konkurencyjną spółką TT Plast. Potem skłamał w tej sprawie przed sądem - podała "GW".

Według dziennika, dowodem na to są nagrania rozmów Obajtka, którymi dysponuje; padają na nich wulgaryzmy, także pod adresem wuja.

laf/ PAP