Oficjalne ogłoszenie kandydatury Konrada Fijołka ma nastąpić na zaplanowanej na godz. 12 konferencji prasowej. Mają wziąć niej udział liderzy partii opozycyjnych - wśród nich Borys Budka, Włodzimierz Czarzasty i Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wcześniej wśród rozważanych kandydatów KO i całej opozycji mieli się pojawiać posłowie Paweł Poncyljusz i Paweł Kowal, a także europosłanka Elżbieta Łukacijewska. Z kolei lokalne władze PO forsowały m.in. byłego senatora Aleksandra Bobko, a ostatnio byłą przewodniczącą sejmiku podkarpackiego Teresę Kubas-Hul.

Ostatecznie wszystkie ugrupowania opozycyjne zgodziły się na Fijołka. To wiceprzewodniczący rady miasta, były współpracownik wieloletniego prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, podobnie jak on niegdyś związany z SLD, a ostatnio szef klubu Rozwój Rzeszowa. To właśnie ten klub już w ostatni czwartek zaproponował oficjalnie kandydaturę swojego przewodniczącego.

Osobni kandydaci PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia

Rządzący Rzeszowem od 2002 roku Tadeusz Ferenc złożył rezygnację 10 lutego. Na swego następcę nieoczekiwanie wskazał polityka Solidarnej Polski, wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła. Jego start poparły już władze Solidarnej Polski. W wyborach wystartuje też obecna wojewoda podkarpacka Ewa Leniart. 22 marca swojego kandydata ma ogłosić Porozumienie Jarosława Gowina, zostanie on wyłoniony w wewnętrznych prawyborach.

Zamiar kandydowania ogłosili też poseł Konfederacji Grzegorz Braun oraz były poseł Kukiz'15 Maciej Masłowski.

Wybory mają się odbyć 9 maja.

zdr/ polsatnews.pl, PAP