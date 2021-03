"Damn good coffee" u Davida Lyncha? Takie miejsce powstaje w Jaworznie

Losy Wspólnoty Betlejem oraz Davida Lyncha splotły się w 2016 roku. Wtedy to grupa jaworznickich bezdomnych skupiona wokół tego stowarzyszenia wyruszyła w pielgrzymkę do Lisieux we Francji.

Do przemieszczania się użyli... traktorów z przyczepami. Inspiracją do ich wykorzystania była historia Alvina Straighta - bohatera filmu "Straight Story" Lyncha.

Produkcja opowiada o wyprawie, jaką w 1994 roku odbył 73-letni mężczyzna. By po dekadzie pogodzić się z chorym bratem - Straight wyruszył w podróż z Iowa do Wisconsin na… kosiarce.

Inspiracja dla pielgrzymów

Bezdomni w 37 dni pokonali blisko 2 tys. kilometrów, po drodze oglądając "Straight Story" w różnych językach. O pielgrzymce usłyszał sam Lynch. Nad wydarzeniem objął patronat, a jego uczestnikom towarzyszyła opłacona przez reżysera ekipa filmowa.

Po kilku latach historia zyskała swój ciąg dalszy. W ramach remontu "Domu przy Długiej 12" w Jaworznie mającego być miejscem pomagającym m.in. potrzebującym i ubogim, nie zabraknie także przestrzeni dla miłośników kawy.

Kawiarnia pod patronatem Lyncha

"Parter i ogród to przestrzeń dla społecznej kawiarni "Prosta Historia", której wystrój i program jest inspirowany filmem Davida Lyncha o tym tytule i podróżą naszych mieszkańców traktorami do Lisieux we Francji" - napisano na stronie stowarzyszenia.

David Lynch obejmie ją patronatem, a na ścianach wisieć będą fotografie ze "Straight Story". Otwarcie kawiarni przewidziano na 2022 rok.

ac/zdr/ jaw.pl, polsatnews.pl