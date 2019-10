Pofarbowali psy na biało-czarno i otworzyli... kawiarnię z "pandami"

Chińska "psia" kawiarnia w Chengdu znalazła się w ogniu krytyki internautów i obrońców praw zwierząt. Wszystko przez to, że właściciele przefarbowali sześć psów rasy chau chau na biało-czarno, w taki sposób, by wyglądem przypominały miniaturowe pandy. Kawiarnia oferuje również możliwość pofarbowania zwierząt należących do klientów restauracji.