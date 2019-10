"Belgijskie Twin Peaks" z 17 mieszkańcami. Wymarłe miasto atrakcją turystyczną

Kiedyś tętniło tam życie, dziś hula wiatr. A wszystko przez błędne decyzje urzędników. Belgijskie miasteczko Doel to dla turystów i fotografów atrakcja taka, jak Czarnobyl. Wymarłe i trochę przerażające. - Wygląda, jakby doszło tu do wielkiej katastrofy - mówił jeden z odwiedzających Doel.

Miasto-widmo leży 30 kilometrów na północ od portu w Antwerpii. Prawie pół wieku temu eksmitowano z niego mieszkańców: najpierw w związku z budową elektrowni atomowej. Kolejnym powodem była planowana rozbudowa portu, która jednak do tej pory się nie rozpoczęła.

Choć belgijskie władze po raz kolejny mówią o mających wkrótce ruszyć pracach budowlanych, w Doel już mało kto w nie wierzy.

- Najpierw wyjechali starsi, którzy po zamknięciu sklepów nie mieli jak zaopatrywać się w żywność. Potem dołączyli do nich młodzi, bo zamknięto szkołę - opowiadał brukselskiej korespondentce Polsat News, Dorocie Bawołek Frank Peters, mieszkaniec Doel.

17 mieszkańców

Obecnie Doel liczy 17 mieszkańców. W latach 70. było ich 1500.

- Szkoda mi tych mieszkańców, którym odebrano domy bez sensu, bo port nie powstał - stwierdziła Marie, jedna z odwiedzających miejscowość turystek.

Niewielkie miasteczko szybko stało się turystyczną atrakcją i zyskało miano "belgijskiego Twin Peaks". Zakochali się w nim uliczni artyści, w tym graficiarze z Polski i fotografowie z całego świata.

- Wszystko wydaje się z pozoru stare i puste, ale gdy wejdzie się do środka tych domów to wcale tak nie jest. Choć to jest zabronione, to dla nas prawdziwa zabawa - mówił Carlos, fotograf odwiedzający Doel.

"Wygląda, jakby doszło tu do katastrofy"

Nie wszyscy są jednak pozytywnie nastawieni do tego typu "atrakcji turystycznej". Dopiero niedawno zabito deskami okna i drzwi, gdyż goście miasteczka stali się zbyt zachłanni.

- Trochę tu strasznie. Wygląda, jakby doszło tu do wielkiej katastrofy, z której cało wyszło tylko kilku mieszkańców - podkreślił turysta Marc.

"Tu wciąż dudni życie"

Z kolei mieszkańcy Doel, mimo wszystko nie zamieniliby miasteczka na żadne inne miejsce.

- Można słuchać śpiewu ptaków. Tu wciąż dudni życie, a najlepiej słychać je w wietrze, który czasem szaleje w porcie obok - puentuje Frank Peters.

WIDEO: Korespondentka Polsat News Dorota Bawołek odwiedziła wymarłe miasto z kamerą:

