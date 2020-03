Nie mógł wychodzić do kawiarni, żona stworzyła mu własną w ogrodzie

"Mój ojciec tęsknił za możliwością pójścia na kawę z matką, więc zrobiła mu kawiarnię w ogrodzie"- napisał Joseph.

ZOBACZ: Czy mogę wyjść na spacer? Czy potrzebuję zaświadczenia od pracodawcy? Odpowiadamy

Przeszkodą, która uniemożliwia im wyjście z domu, jest pandemia. Ze względu na wytyczne ws. walki z koronawirusem, władze w wielu krajach zalecają przebywanie w domach, by w ten sposób ograniczyć szybkie rozprzestrzenianie się wirusa.

"To jest absolutnie piękne"

Na zdjęciu widzimy mężczyznę siedzącego na wiklinowym krześle. Obok niego postawiono stolik z kawą. W domowej kawiarni towarzyszy mu jamnik. W miejscu zawieszono nawet szyld z nazwą sieciowej kawiarni.

Mother creates makeshift Caffè Nero for husband in garden shed after he admitted he was missing going out for coffee during coronavirus outbreak https://t.co/xonN8WOi31