Nie żyje król Zulusów. Zwelithini miał 6 żon i 28 dzieci

O śmierci Zwelithiniego poinformował tradycyjny premier Zulusów Mangosutho Buthelezi. - Podczas pobytu w szpitalu zdrowie jego wysokości pogorszyło się i odszedł we wczesnych godzinach tego poranka - napisał w oświadczeniu.

Zwelithini sprawował obowiązki króla Zulusów - najliczniejszej grupy etnicznej w RPA - od 1968 r.

Former Inkatha Freedom Party (IFP) leader Mangosuthu Buthelezi has confirmed that AmaZulu King, Goodwill Zwelithini, has passed away. #KingGoodwillZwelithini https://t.co/dcgqXbgYfE