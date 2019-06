Lampart zaatakował dziecko w Parku Narodowym w RPA. Chłopiec nie przeżył

Po ataku drapieżnika chłopiec trafił do szpitala, jednak obrażenia, których doznał okazały się zbyt poważne i lekarzom nie udało się go uratować.

Władze rezerwatu w oświadczeniu poinformowały, że chłopiec był synem jednego z pracowników parku.

Kruger National Park (KNP) can confirm that a leopard killed a staff member’s son last night (05 June 2019) at the Malelane Technical Services living Quarters. The toddler was only thirty months old. https://t.co/vmGTMcifIK

Przedstawiciele parku podkreślają, że tego typu ataki należą do rzadkości. Mimo wszystko, aby zminimalizować zagrożenie, zdecydowano się odstrzelić agresywnego lamparta.

Rzecznik parku w rozmowie z mediami zwrócił uwagę, że żyjące na wolności zwierzęta nie czując zagrożenia zazwyczaj nie zbliżają się do ludzi, bo się ich boją. Jednak zdarza się tak, że w tego typu parkach zwierzęta są na tyle oswojone z ludźmi, że chętnie wchodzą z nimi w interakcję.

- W takich rezerwatach drapieżniki wchodzą w interakcje z turystami i pracownikami, co czasami może spowodować, że drapieżniki przyzwyczajają się do ludzi i się ich nie boją - powiedział.

Trwa śledztwo mające wyjaśnić jak lampart przedostał się na niezabezpieczony teren. Jednocześnie władze parku zapewniają, że wszyscy odwiedzający rezerwat mogą czuć się bezpiecznie, jeśli tylko przestrzegają obowiązujących w nim zasad.

