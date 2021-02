Van Der Merwe zastrzeliła zwierzę 13 lutego na północy kraju.

"Czy zastanawialiście się kiedyś, jak duże jest serce żyrafy?" - napisała przy zdjęciu. "Jestem absolutnie zachwycona moim WIELKIM prezentem walentynkowym" - dodała.

Van Der Merwe opublikowała także zdjęcia z martwą żyrafą, 17-letnim samcem. Jak wyjaśniła, zwierzę było "tak stare", że nie było wiadomo "czy wytrzyma kolejne trzy miesiące".

ZOBACZ: 42-latek miał zastrzelić wilka. Zwierzę mieszkało w parku narodowym, opiekowało się szczeniętami

Strona Van Der Merwe na Facebooku ma ponad 96 tys. obserwujących. Są wśród nich zarówno entuzjaści polowań, jak i obrońcy praw zwierząt.

Fala negatywnych komentarzy

"Zabijanie bezbronnego zwierzęcia to nie sport. To szaleństwo" - napisała jej jedna z osób. Inna z kolei stwierdziła, że "bez polowania nie byłoby dzikiej przyrody". "Ludzie zapomnieli, skąd pochodzi żywność, jak ją zbierać, jak ją przetwarzać!" - dodała.

"Nie polowała i nie zabiła tego pięknego zwierzęcia, ponieważ zagroziło to jej inwentarzowi lub jej własnemu życiu, ani też nie zabiła go, by nakarmić swoją rodzinę” - stwierdził kolejny internauta.

Według mediów Van Der Merwe zabiła około 500 zwierząt, w tym lwy, lamparty i słonie. Twierdzi, że polowanie pomaga chronić gatunki, gdyż usuwa z populacji starsze osobniki. Działacze na rzecz ochrony środowiska mówią jednak, że takie polowania zachęcają ludzi do hodowania zwierząt specjalnie dla myśliwych, co niszczy ekosystemy i szkodzi środowisku.

dsk/ PAP