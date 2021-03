Lewica apeluje do Ziobry. Chodzi o odpowiedzialność duchownych ws. pedofilii

Przedstawicielki Lewicy zwróciły się w piątek do ministra sprawiedliwości, prokuratura generalnego Zbigniewa Ziobry z apelem, by prokuratura potraktowała poważnie odpowiedzialność biskupów i księży za molestowanie i wykorzystywanie seksualne dzieci.

Państwowa Komisja ds. Pedofilii poinformowała w czwartek, że wysłała do Prokuratury Generalnej m.in. dwa zawiadomienia dotyczące sześciu osób duchownych. Komisja - poinformowano - "wnioskuje o wszczęcie postępowania w sprawie niezawiadomienia przez duchownych organów ścigania, mimo posiadanej przez nich wiedzy o krzywdzeniu małoletnich przez osoby im podległe".

ZOBACZ: Scheuring-Wielgus składa zawiadomienia, m.in. na prymasa Polski. Chodzi o sprawę ks. Dymera

Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus przypomniała na piątkowej konferencji prasowej, że wspólnie z warszawską radną Agatą Diduszko-Zyglewską złożyły do Państwowej Komisji ds. Pedofilii ponad 40 wniosków. - Dostałyśmy informację, że Państwowa Komisja ds. Pedofilii przekazała nasze wnioski odnośnie biskupów niezwłocznie do prokuratury po to, aby te wnioski rozpatrzeć i zareagować na nasze doniesienia - powiedziała.

"Biskupi nie powinni być chronieni"

Scheuring-Wielgus wyliczała nazwiska z pisma od komisji. Są to m.in. abp Sławoj Leszek Głódź, abp Stanisław Gądecki, kard. Stanisław Nycz, abp Wojciech Polak, kard. Stanisław Dziwisz czy abp Henryk Hoser. W piśmie podpisanym przez dyrektor departamentu postępowań indywidualnych Katarzynę Czaj-Trzcińską napisano, że "zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15 (Dz. U. z 2000 r. poz. 2219) zgłoszenia zostały niezwłocznie przekazane do prokuratury".

ZOBACZ: Francja: około 10 tys. ofiar pedofilii w Kościele od 1950 roku

Posłanka Lewicy podkreśliła, że informacja jest bardzo ważna. - To pokazuje, że biskupi nie powinni być chronieni, że biskupi są współodpowiedzialni tuszowania pedofilii - powiedziała.

"Czekamy teraz na pana działania"

Diduszko-Zyglewska przekazała, że Państwowa Komisja ds. Pedofilii postanowiła na wniosek Lewicy dołączyć do monitorowania 9 postępowań dotyczących księży molestujących dzieci m.in. w Grudziądzu, Ełku, Inowrocławiu, Żarach czy Bydgoszczy.

- Zwracamy się do pana, panie ministrze, prokuratorze Ziobro, bo teraz piłeczka jest po pańskiej stronie. Zwracamy się do pana, żeby zachował się pan przyzwoicie. Skoro Komisja ds. Pedofilii zachowała się, jak do tej pory, przyzwoicie i postanowiła wziąć się za te sprawy, zwracamy się do pana o to, żeby podległa panu prokuratura potraktowała poważnie odpowiedzialność biskupów i odpowiedzialność księży za molestowanie i gwałcenie dzieci w polskim Kościele. Czekamy teraz na pana działania - apelowała Diduszko-Zyglewska.

ZOBACZ: Ksiądz z filmu Sekielskich przed sądem. Zapadł wyrok

Przewodniczący sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka Marek Ast (PiS) podkreślał, że należy wyjaśniać przypadki pedofilii. -Prokuratura wie, co ma robić i co leży w jej obowiązkach wykonuje, również w tych sprawach, więc apele Lewicy nie są czynnikiem, który będzie jakoś na to wpływał - ocenił.

WIDEO - Prognoza pogody - czwartek, 11 marca - popołudnie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ms/ PAP