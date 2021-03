"To jedno z wielu zobowiązań, które podejmujemy dzisiaj w ramach naszej nowej wizji i strategii pozytywnego piękna" - przekazała w komunikacie firma Unilever. Działanie ma sprzyjać walce z "wykluczeniem społecznym". Od teraz produkty mają przynosić "więcej korzyści zarówno ludziom, jak i planecie".

Przyczyną zmiany jest badanie przeprowadzone wśród 10 tys. osób w dziewięciu krajach. Siedmiu na dziesięciu konsumentów stwierdziło, że słowo "normalny" ma dla nich negatywne skojarzenie. Z kolei w grupie wiekowej 18-35 ich liczba wzrosła - było to osiem na dziesięć osób.

We’re saying #YesToPositiveBeauty



Brands that don’t just do less harm, but also do more good for people and the planet.



Saying no to ‘normal’ in ads and on packs across all our beauty brands is just one way we’re taking action.https://t.co/mmHwMSnVJQ