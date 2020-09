Marka Uncle Ben’s zmieniła nazwę i logo. W reakcji na protesty

Słynna marka kończy swoją działalność pod nawą "Uncel Ben’s", od dziś to "Ben’s Orignial". Z opakowań znanego produkty zniknie również wizerunek czarnoskórego mężczyzny. Modyfikacja znaków identyfikacyjnych ma na celu odcięcie się od jakichkolwiek podejrzeń o popieranie dyskryminacji na tle rasowym. Nowe opakowania mają trafić na sklepowe półki w 2021 roku.

ZOBACZ: Koniec "sosu cygańskiego". Firma zmienia nazwę przez antyrasistowskie protesty

We listened.

We learned.

We’re changing.



Moving forward, Uncle Ben’s will be known as Ben’s Original™.



Read our full statement at: https://t.co/xmRr7M0Yew pic.twitter.com/hjDIvoqeRe