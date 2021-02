Zabawka "Pan Ziemniak" zmienia nazwę na neutralną względem płci

"Hasbro dba o to, by wszyscy czuli się mile widziani" - zaznaczono w wypowiedzi firmy, cytowanej przez CNN. Zmianę wprowadzono "w celu promowania równości płci i integracji". Nowe opakowania produktu mają pojawić się jesienią tego roku.

ZOBACZ: Handlowali zabawkami. Grozi im do 5 lat więzienia za korupcję

Firma podkreśla, że na rynku dalej będą dostępne zabawki z głową: "Pani Ziemniak" (z pomalowanymi na czerwono ustami i różową torebką) oraz "Pana Ziemniaka" (z wąsami, ubranego w niebieskie spodnie).

Hold that Tot – your main spud, MR. POTATO HEAD isn’t going anywhere! While it was announced today that the POTATO HEAD brand name & logo are dropping the ‘MR.’ I yam proud to confirm that MR. & MRS. POTATO HEAD aren’t going anywhere and will remain MR. & MRS. POTATO HEAD pic.twitter.com/6I84KrxOLQ