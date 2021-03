Posągi Buddy zniszczyli talibowie. O zabytkach przypomniała projekcja 3D

We wtorek wieczorem pod pustymi wnękami skalnymi, w których wcześniej stały wysokie na 53 i 37 m posągi, zgromadziły się setki osób ze świecami. Później przedstawiono trójwymiarową rekonstrukcję największej rzeźby.

"Takie momenty przypominają nam, jak wielkie skarby utraciliśmy" - powiedziała agencji AFP jedna z uczestniczek uroczystości.

W marcu 2001 r. rządzący wówczas Afganistanem talibowie wysadzili posągi w powietrze. Był to element prowadzonej przez nich szerszej kampanii niszczenia przedislamskiego dziedzictwa kraju - przypomina AFP.

