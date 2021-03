"Solidarna Polska na 99 proc. zagłosuje przeciwko ratyfikacji Funduszu Odbudowy"

W ramach Funduszu Odbudowy Polska otrzymać ma ponad 57 mld euro. Przygotowany przez rząd Krajowy Plan Odbudowy przewiduje skierowanie na inwestycje 23,9 mld euro w ramach bezzwrotnych dotacji oraz 34,2 mld euro w formie pożyczek.

Koalicjant PiS - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry - ma wątpliwości dotyczące ratyfikacji decyzji ws. zwiększenia zasobów własnych UE, co jest konieczne dla uruchomienia Funduszu Odbudowy a także do związanego z budżetem UE mechanizmu warunkowości łączącego kwestię praworządności ze środkami unijnymi.

Solidarna Polska zagłosuje wbrew PiS

- Będziemy najprawdopodobniej - na 99 procent - głosowali przeciwko ratyfikacji unijnego Funduszu Odbudowy - zapowiedział w "Debacie Dnia" poseł Solidarnej Polski Jan Kanthak. - Ale to nie decyduje o tym, czy rząd może reformować państwo w wielu dziedzinach czy nie. Zwłaszcza, że mamy kryzys nie tylko w służbie zdrowia, ale też potencjalny kryzys gospodarczy. Mimo dobrych danych, jeśli chodzi o recesję w Polsce, to wiemy, z czym będziemy się mierzyli - przekonywał Kanthak. Jego zdaniem, biorąc pod uwagę m.in. dobre stosunki rządu z prezydentem, "nie ma nawet pół powodu, żeby miało dojść do jakiegokolwiek kryzysu politycznego"

Za ratyfikacją Funduszu Odbudowy ma głosować opozycja. - Polscy przedsiębiorcy, którzy często stoją już na granicy bankructwa, polskie samorządy, bardzo potrzebują tych pieniędzy, to są grube miliardy złotych. Ja sobie nie wyobrażam, że polski parlamentarzysta głosuje przeciwko - mówiła posłanka KO Katarzyna Piekarska.

Projekt ustawy o ratyfikacji decyzji dotyczącej unijnego Funduszu Odbudowy był w porządku obrad rządu w połowie lutego, ale nie został wówczas przyjęty. Jak mówił wówczas premier Mateusz Morawiecki, toczyła się na ten temat dyskusja. Premier stwierdził też, że w procesie ratyfikacji "jesteśmy wraz z kilkunastoma krajami na początku całej tej drogi, uzgodnień politycznych, uzgodnień na szczeblu rządowym i na koniec ratyfikacji po stronie parlamentu".

