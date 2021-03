Premier: chcemy, by Krajowy Plan Odbudowy był impulsem rozwojowym

Jak dodał, pandemia stała się prawdziwym katalizatorem cyfrowej transformacji, a cyfryzacja przynosi nadzieję na lepsze, jest szansą na przetrwanie, a nawet na przyspieszony rozwój.

- Chcemy, żeby Krajowy Plan Odbudowy był prawdziwym impulsem rozwojowym, żeby znacząco poprawiła się jakość życia Polaków. (…) I co istotne, żeby ten impuls dotarł do każdego powiatu i do każdej gminy - wskazał.

- Realizacja KPO w dużej mierze będzie możliwa dzięki wynegocjowanym pieniądzom z unijnego funduszu odbudowy, oraz dodatkowym środkom, które na ten cel przeznaczy rząd - stwierdził Morawiecki.

"Branża ICT będzie forpocztą tej cyfrowej przemiany"

Jak zaznaczył, jednym z filarów planu jest skokowy wzrost wydatków na szeroko pojętą digitalizację kraju. - Branża ICT będzie forpocztą tej cyfrowej przemiany. Będzie odgrywała kluczową rolę w modernizacji systemu ochrony zdrowia, czy dopasowaniu systemu oświaty do wymogów gospodarki cyfrowej - oświadczył.

Zwracając się do uczestników forum Morawiecki stwierdził m. in. że od cyfryzacji zależy kształt polskiej nowoczesności. - To dla sektora teleinformatycznego kolejna płaszczyzna działań. Efektem tych projektów i inwestycji będzie wzmocnienie polskiej gospodarki, podniesienie jej konkurencyjności i uodpornienie jej na przyszłe kryzysy - powiedział.

Zdaniem Morawieckiego, pełna cyfryzacja w Polsce się powiedzie, ponieważ "Polacy pokochali rozwiązania cyfrowe i coraz więcej osób z nich korzysta - w tym także przy załatwianiu spraw urzędowych".

- Tylko w ubiegłym roku 4 miliony Polaków założyły Profil Zaufany. W sumie korzysta z niego już ponad 9 milionów obywateli. Natomiast aplikacja m-Obywatel ma już 2 miliony użytkowników i codziennie przybywa nowych - wymieniał. Morawiecki zauważył też, że coraz więcej spraw można załatwić z domowego komputera: elektroniczny PIT, e-recepty, e-zwolnienia, internetowe wnioski 500+ i wiele, wiele więcej.

"Urzędowe sprawy jeszcze nigdy nie były tak proste"

- Coraz większa część obsługi biznesu, w tym pełna obsługa tarcz antykryzysowych - jest dostępna w internecie. Urzędowe sprawy jeszcze nigdy nie były tak proste. A to wszystko tylko zapowiedź cyfrowej ery, która dla Polski właśnie rozpoczyna się na dobre - powiedział.

Jak dodał, w 13 Forum Gospodarczym biorą udział najważniejsi gracze na polskim rynku technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych.

- Od cyfryzacji (...) zależy kształt polskiej nowoczesności - stwierdził Morawiecki.

ac/ PAP