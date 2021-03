Trzaskowski: wystąpiłem o nadanie pasażom w centrum Warszawy nazwisk wybitnych kobiet

Wystąpiłem do rady miasta z uchwałą dotyczącą nazwania pasaży w centrum miasta nazwiskami wybitnych kobiet m.in. Haliny Poświatkowskiej i Ireny Krzywickiej - powiedział Rafał Trzaskowski na konferencji z okazji Dnia Kobiet.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Dniu Kobiet poinformował, że wystąpił do Rady m.st. Warszawy z uchwałą dotyczącą nazwania pasaży w centrum stolicy nazwiskami znanych i wybitnych kobiet.

Upamiętnienie i podziękowania

Trzaskowski przypomniał, że Warszawie jest już pasaż Wisławy Szymborskiej, ale jego celem jest upamiętnienie w podobny sposób innych wybitnych poetek i pisarek.

Trzaskowski chce, by w pasaże nosiły nazwiska Zuzanny Ginczanki, Haliny Poświatowskiej, Kazimiery Iłłakowiczównej, Anny Świrczyńskiej, Ireny Krzywickiej. Uchwała zakłada także nazwanie pasażu imieniem aktorki Marii Morskiej i feministki Marii Dulębianki, która - jak podkreślił Trzaskowski - była kobietą "niezwykle zasłużoną w walce o prawa wyborcze Polek".

Rafał Trzaskowski podziękował "wszystkim kobietom, które wspierają funkcjonowanie m.st. Warszawy" i złożył im życzenia.

- Zarówno w ratuszu, jak i w Radzie m.st. Warszawy, mamy bardzo silną ekipę kobiet. Chciałbym podziękować wszystkim kobietom za pomoc, wsparcie merytoryczne i za to, że nam się ta współpraca układa. To jest oczywiście dobry moment by podsumować stopień wcielenia w życie największego programu wspierającego kobiety, jakim jest Warszawski Program Wsparcia Kobiet, jesteśmy na półmetku jego realizacji - podkreślił Trzaskowski.

Program wsparcia

Prezydent stolicy powiedział, że na program składają się m.in. pomoc dla ofiar przemocy, schronienia i miejsca całodobowego wsparcia dla kobiet z dziećmi zagrożonych przemocą i bezdomnością, program wspiera też proces usamodzielniania się kobiet.

Trzaskowski podkreślał, że w Warszawie funkcjonuje tzw. program żłobkowy, który jest "unikalny na skalę europejską". "Udało nam się podwoić liczbę miejsc w warszawskich żłobkach, jest ich 15 tysięcy. Każda kobieta, która chce posłać dziecko do żłobka, ma taką szansę" - stwierdził.

Zaangażowanie miasta

Szef stołecznego samorządu zwrócił uwagę na zaangażowanie miasta w dofinansowania zabiegów in vitro, aktywizację zawodową kobiet i działania na rzecz równości w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn.

Podkreślił, że dobrym przykładem jest stołeczny ratusz, w którym połowa zatrudnionych osób, w tym piastujących najważniejsze stanowiska, to właśnie kobiety.

Rafał Trzaskowski podziękował za współpracę Warszawskiej Radzie Kobiet. - Razem staramy się wypracować standard, z którego będziemy wszyscy dumni - dodał.

rsr/ PAP