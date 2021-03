Kontrowersyjne życzenia na Dzień Kobiet od salezjanów. Ksiądz przeprosił

Życzenia z okazji przypadającego 8 marca Dnia Kobiet pojawiły się w ogłoszeniach duszpasterskich w niedzielę. Salezjanie zachęcali wiernych do modlitwy o to, by kobiety nie ulegały "zwodniczym hasłom nawołującym do równouprawnienia i wolności kosztem ich godności".

"Kwiatki to nie są"

"Jutro Dzień Kobiet. Niech nasze życzenia i modlitwy w ich intencji będą wyrazem uznania za ich miłość, mądrość i pracowitość. Módlmy się także, aby kobiety zawsze były sobą i nie ulegały zwodniczym hasłom nawołującym do równouprawnienia i wolności kosztem ich godności" - czytamy w ogłoszeniu.

ZOBACZ: Ilu Polaków chodzi do kościoła?

Zdjęcie kartki z ogłoszeniami pojawiło się m.in. na facebookowym profilu "Inteligentny Zakątek Polityczny". "Drogie Panie, salezjanie składają Wam życzenia z okazji 8 marca. Kwiatki to to nie są..." - napisał autor wpisu.

Treść ogłoszenia nie przypadła do gustu internautom. "Salezjanie i wszystko jasne. Kobiety powinny być sobą i zlizywać śmietanę z kolan księży" - napisała jedna z komentujących. "Nie wiedziałam, że równouprawnienie uwłacza mojej godności. Wręcz przeciwnie, jego brak uwłacza i cofa do epoki lodowcowej" - dodała inna.

"Wartości niepodlegające dyskusji"

Jak się okazało, autorem niefortunnych życzeń był ks. Jacek Ryłko. Na stronie parafii pojawiło się oświadczenie w tej sprawie, w którym przeproszono wszystkich, którzy "poczuli się urażeni".

ZOBACZ: "Nie możemy liczyć na młodych". Parafia z Złotoryi wyciąga wnioski po zbiórce pieniędzy

"W nawiązaniu do treści ogłoszeń duszpasterskich z III niedzieli Wielkiego Postu w Kościele Rektoralnym Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Krakowie oświadczam, że równouprawnienie, wolność i godność kobiet są wartościami niepodlegającymi dyskusji, pielęgnowanymi w duszpasterstwie w różnych aspektach i wielokrotnie podkreślanymi" - czytamy.

"Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni niestosownymi sformułowaniami, użytymi przez mnie w treści ogłoszeń. Użyte określenia były sformułowane w sposób niefortunny, jednak nie miały intencji obrazić kogokolwiek. Dołożę wszelkich starań, aby w przyszłości taka sytuacja się nie powtórzyła" - napisał ksiądz.

ZOBACZ: Dominikanie chcą poznać ciemne karty historii i naprawić krzywdy

"Wszystkim Paniom życzę Bożego błogosławieństwa i wszelkich potrzebnych łask oraz powierzam je w modlitwie codziennej" - dodał.

Zmieniono również treść samych ogłoszeń. "Jutro Dzień Kobiet. Niech nasze życzenia i modlitwy w ich intencji będą wyrazem uznania za ich miłość, mądrość i pracowitość" - brzmi nowa forma życzeń.

WIDEO - Nie miał maseczki. Strażnicy użyli gazu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ polsatnews.pl