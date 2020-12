Ilu Polaków chodzi do kościoła?

W 2019 r. w mszach św. uczestniczyło 36,9 proc. wiernych; 16,7 proc. przystępowało do komunii; na lekcje religii w placówkach edukacyjnych uczęszczało 87,6 proc. uczniów - wynika z badań Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego opublikowanych w 2020 roku. To niewielki spadek w stosunku do 2018 roku.