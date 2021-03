Świat filmu wraca do gry. W "Raporcie" o tym, jak branża przetrwała przedłużający się lockdown

Świat filmu powoli zaczyna wracać do gry. Na razie z dystansem i niepewnością. Jak wygląda powrót do działalności po przejściach? O tym, co pandemia pozostawiła po sobie w filmowym świecie dziś w reportażu Pauliny Rutkowskiej o 21 w Polsat News.

WIDEO: W "Raporcie" o tym, jak branża filmowa radzi sobie po lockdownie

emi/bas/ Polsat News