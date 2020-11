Plakaty filmów z Jamesem Bondem idą pod młotek. Najdroższe po 25 tys. funtów

Dom aukcyjny Sotheby's rozpocznie w czwartek licytację setek plakatów filmów z Jamesem Bondem. Do kupienia będą również zdjęcia i gadżety, wśród nich kultowe zegarki Bonda. Aukcja odbędzie się zaledwie parę dni po śmierci Seana Connery'ego, który w rolę agenta 007 wcielił się siedmiokrotnie. Zagrał m.in. w pierwszym filmie z cyklu - "Doktor No" z 1962 r.

Lista plakatów, oryginalnych zdjęć z planów filmowych oraz innych pamiątek - wśród nich zegarki Jamesa Bonda i krzesełko reżyserskie z podpisem Rogera Moore'a - liczy niemal 200 pozycji. Z pełną listą można się zapoznać na stronie Sotheby's.

Od "Doktor No" po "Nie czas umierać"

Pamiątki pochodzą z wszystkich filmów, od pierwszego "Doktor No" z Seanem Connery'm 1962 r., aż po nie wyświetlaną jeszcze produkcję "Nie czas umierać" Danielem Craigiem - premierę z powodu epidemii koronawirusa przesunięto po raz kolejny na kwiecień 2021 r.

ZOBACZ: Nowy James Bond nie został jeszcze wybrany?

Plakaty filmowe pochodzę z wielu krajów, czasem egzotycznych. Większość z nich wystawiono w cenie od 100 do 1000 funtów. Najwyższe ceny wywoławcze mają plakaty z lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku. Najdroższe są brytyjskie plakaty do filmu "Doktor No" i "Operacja Piorun" (oba w cenie 25 tys. funtów).

Śmierć pierwszego Bonda. Sean Connery miał 90 lat

31 października świat obiegła informacja o śmierci Seana Connery'ego. Gwiazdor zagrał w kilkunastu filmach, jednak największą sławę przyniosły mu role Jamesa Bonda. Był pierwszym odtwórcą tej postaci. W agenta Jej królewskiej mości wcielał się siedmiokrotnie. Aktor miał 90 lat.

W 2004 roku w sondażu przeprowadzonym przez szkocki dziennik "The Sunday Herald" uznano go za "największego żyjącego Szkota", a w innym sondażu w 2011 roku - "za najważniejszy żyjący szkocki skarb narodowy".



Magazyn "People" uznał go w 1989 roku za "najbardziej seksownego żyjącego mężczyznę", a dekadę później za "najbardziej seksownego mężczyznę stulecia".

grz/zdr/ polsatnews.pl