Nowe przypadki dot. województw: mazowieckiego (2910), śląskiego (1873), pomorskiego (1318), wielkopolskiego (1138), dolnośląskiego (1093), warmińsko-mazurskiego (1083), małopolskiego (1015), podkarpackiego (1008), kujawsko-pomorskiego (983), łódzkiego (700), lubuskiego (585), zachodniopomorskiego (467), lubelskiego (450), podlaskiego (405), świętokrzyskiego (318), opolskiego (227).

256 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Mamy 15 829 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: mazowieckiego (2910), śląskiego (1873), pomorskiego (1318), wielkopolskiego (1138), dolnośląskiego (1093), warmińsko-mazurskiego (1083), małopolskiego (1015), podkarpackiego (1008), — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 5, 2021

Resort zdrowia przekazał, że w powodu COVID-19 zmarło 47 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 216 osób.

Ile osób przebywa w szpitalach?

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 16 tys. 423 osoby. Pod respiratorami jest 1675 pacjentów – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia.

W czwartek resort informował, że hospitalizowanych jest 15 992 chorych, w środę – 15 591, we wtorek – 15 400, w poniedziałek zaś – 14 929 osób.

Tydzień temu, 26 lutego, MZ podało, że w szpitalach jest 14 058 pacjentów, a ze wsparcia respiratorem korzysta 1467 chorych. Dwa tygodnie temu, 19 lutego, hospitalizowanych było 12 441 osób, a 1306 było pod respiratorem.

Resort poinformował w piątek, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 26 448 łóżek i 2616 respiratorów.

Na kwarantannie przebywa 234 601 osób. MZ przekazało też, że wyzdrowiało dotąd 1 459 564 zakażonych.

Ile testów wykonano?

W czwartek MZ informowało o wykonaniu poprzedniej doby 62,8 tys. testów, w środę 62,6 tys. we wtorek o 50,2 tys., w poniedziałek o 26,7 tys., w niedzielę zaś o 43,8 tys. badań.

Resort poinformował w piątek, że łącznie przebadano dotąd 10 130 094 próbki pobrane od 9 830 224 osób. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 2 429 966 badań.

📊 W ciągu doby wykonano ponad 59,1 tys. testów na #koronawirus. pic.twitter.com/Kdq9xqKGp3 — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 5, 2021

Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

W piątek o godz. 10 zbierze się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Około godz. 13 odbędzie się konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ws. obostrzeń - ustalił polsatnews.pl.

W czwartek rano do Polski miało dotrzeć 62 tys. dawek szczepionki od AstryZeneki. Miały one trafić na potrzeby szczepień grupy zero, jednak tego dnia rano prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski poinformował, że została ona odwołana. Wyjaśniał, że jako powód podano "problemy formalne przy wypuszczeniu pewnej partii szczepionek".

ZOBACZ: Nowe obostrzenia dla kolejnych województw? Konferencja ministra zdrowia

Tego samego dnia po południu prezes Agencji informował, że firma zadeklarowała dostarczenie opóźnionej partii w poniedziałek wraz z dostawą zapowiadaną na nadchodzący tydzień.

Również tego dnia szef KPRM Michał Dworczyk mówił, że plany szczepieniowe zakładają, że do końca pierwszego kwartału pierwszą dawkę otrzyma ok. 3,5 mln osób. Przekazał też, że w porozumieniu z Radą Medyczną, na podstawie aktualnego stanu wiedzy, zdecydowano o zmianach terminów, w jakich powinny być podawane szczepionki.

Wydłużenie czasu pomiędzy dawkami

- Chcemy wydłużyć czas między podawaniem pierwszej i drugiej dawki. Wszystko zgodnie z zaleceniami producenta. Aktualne wyniki badań wskazują, że tego rodzaju działanie można przeprowadzić bez uszczerbku dla skuteczności działania szczepionek – powiedział Dworczyk.

Poinformował, że od przyszłego tygodnia druga dawka szczepionki AstryZeneki będzie podawana po 12 tygodniach od pierwszej, a preparatu firmy Pfizer po 42 dniach.

Dworczyk podał ponadto, że osoby po przebytym zakażeniu koronawirusem będą szczepione jedną dawką po 6 miesiącach od zakażenia. Także w tym wypadku szef KPRM podnosił, że takie są rekomendacje Rady Medycznej. Poinformował, że w systemie jest ponad 1 mln osób po przebytym zakażeniu.

Zgodnie z zaktualizowanym w czwartek raportem z wykonanych szczepień w woj. mazowieckim do środy do północy przeprowadzono ogółem 566 917 szczepień, z czego 203 290 drugą dawką.

Do tej pory w Wielkopolsce przeciwko COVID-19 zaszczepiono ponad 312 tys. osób. Ponad 100 tys. mieszkańców regionu otrzymało dwie dawki preparatu.

WIDEO - Prognoza pogody - czwartek, 4 marca - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/ polsatnews.pl, PAP