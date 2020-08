Niemiecka organizacja zabrała uchodźców z łodzi Banksy'ego. Na pokładzie było ciało

Statek brytyjskiego artysty Banksy'ego nazwany "Louise Michel" na cześć XIX-wiecznej anarchistki francuskiej, uratował 130 migrantów tonących na nabierającym wodę pontonie, a wcześniej wziął na pokład 89 ludzi, w tym 14 kobiet i 4 dzieci, którym również groziło utonięcie.

"Sea Watch 4" przejął rozbitków Banksy'ego

Przeciążona łódź brytyjskiego artysty wpadła w kłopoty na przybierającej na sile fali. Dlatego kapitan jednostki wezwał pomoc, wzywając Unię Europejską i władze Włoch do działania. Statek poszukiwał portu, w którym migranci mogliby zejść na ląd. Załoga rozważała także możliwość przekazania ich jednostce europejskiej Straży Przybrzeżnej.

W sobotę wieczorem agencja Reutera poinformowała, że włoska straż przybrzeżna wysłała pomoc dla statku, który znajdował się w odległości około 100 km na południe od wyspy Lampedusa. Na pokładzie było w sumie 219 rozbitków, przy zaledwie 10 osobach załogi.

Ostatecznie niemiecka organizacja Sea Watch poinformowała na Facebooku przed północą w sobotę, że jej jednostka zabrała ludzi z pokładu wzywającej pomocy łodzi. Informację tę przekazała także agencja Reutera.

"Wieczorem 29. sierpnia nasza załoga przeniosła około 150 osób z "Louise Michel" na "Sea Watch 4". Na pokładzie mamy teraz około 350 osób, które jak najszybciej potrzebują bezpiecznego portu!" - poinformowała organizacja.

Statek Banksy'ego: "Tak nas zignorowali"

Załoga "Louise Michel" zaczęła w sobotę wysyłać dramatyczne apele o pomoc na Twitterze.

"«Louise Michel« nie może bezpiecznie manewrować, ze względu na przeciążenie pokładu i tratwę ratunkową przycumowaną do burty" - napisano w twicie. "Europa ignoruje nasze wezwania o pomoc. Odpowiedzialne służby nie reagują" - dodano.

#LouiseMichel is unable to move, she is no longer the master of her manoeuver, due to her overcrowded deck and a liferaft deployed at her side, but above all due to Europe ignoring our emergency calls for immediate assistance. The responsible authorities remain unresponsive.

Załoga statku zamieściła także na Twitterze nagranie, z którego ma wynikać, że wezwania o pomoc były ignorowane m.in. przez służby na Malcie.

Na wezwanie "mayday" Centrum Koordynacji Ratownictwa Morskiego miało odpowiedzieć, że "dyżurny oficer nie jest dostępny".

This is how our Mayday relay calls got ignored: At 28.08.2020, 20.03 CEST we were told by RCC Malta that there are "many other urgent cases" ...how comes then @Armed_Forces_MT that there are no reports about disembarkations in #Malta? What happend to the other people in distress? pic.twitter.com/IXIXRNJaxD