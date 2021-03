Badania onkologiczne. Lekarze radzą, by informować o przyjęciu szczepionki na COVID-19

Amerykańscy eksperci od chorób nowotworowych apelują, aby osoby zaszczepione przeciw COVID-19 informowały o tym lekarzy w przypadku poddania się badaniom onkologicznym - pisze w piątek agencja AP. Ich zdaniem pozwoli to uniknąć fałszywego alarmu z powodu tymczasowego efektu ubocznego szczepionki.

Specjaliści przypominają, że czasami po szczepieniu przeciw koronawirusowi puchną węzły chłonne, zwłaszcza pod pachami. Podkreślają, że jest to normalna reakcja układu odpornościowego, ale może być ona mylona z nowotworem, jeśli pojawi się na zdjęciu mammograficznym lub innym prześwietleniu.

- Trzeba informować o zaszczepieniu się - powiedziała dr Melissa Chen, radiolog z MD Anderson Cancer Center w Houston, która niedawno musiała uspokoić przerażonego pacjenta, który szukał testów na raka z powodu powiększonego węzła chłonnego.

Jakie są efekty uboczne?

Panel ekspertów z trzech ośrodków onkologicznych - MD Anderson, New York's Memorial Sloan Kettering i Boston's Dana-Farber - opublikował w zeszłym tygodniu w czasopiśmie "Radiology" zalecenia dotyczące postępowania ze skanami ujawniającymi efekty uboczne szczepionek.

W artykułu wyjaśnia się, że węzły chłonne są częścią układu odpornościowego, w którym gromadzą się zwalczające infekcje krwinki białe. Węzły mogą jednak puchnąć podczas choroby i po niektórych typach szczepionek. Wraz ze spodziewanym wzrostem liczby szczepień lekarze powinni być przygotowani na duże ilości badań obrazowych - w tym tomografii komputerowej klatki piersiowej, skanów PET i zdjęć mammograficznych - które pokazują obrzęk węzłów chłonnych.

Na razie nie jest jasne, jak często to się dzieje. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) przekazała, że 16 proc. uczestników szczepień preparatem Moderny zgłosiło obrzęk pod pachami po drugiej dawce.

Apel o informowanie lekarzy

Eksperci są zgodni: jeśli ktoś niedawno został zaszczepiony, powinien poinformować o tym radiologa przed jakimkolwiek prześwietleniem. Lekarzowi pomoże to ocenić, czy powiększony węzeł chłonny ma związek z podaniem szczepionki, i czy zalecana jest po prostu obserwacja, czy też zmiana jest wystarczająco niepokojąca, by kwalifikowała się do biopsji lub innego badania.

Doradzają też, aby osoby z aktywną chorobą nowotworową, która znajduje się po jednej stronie ciała, wybrały szczepienie po przeciwnej stronie.

Radiolodzy apelują także, aby nie zwlekać z pilnymi badaniami, choć z drugiej strony nie zalecają pośpiechu w planowaniu czysto rutynowych badań przesiewowych.

