Bogdan Rymanowski zapytał w "Gościu Wydarzeń" ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, czy to prawda, że w rządzie jest "głównym przeciwnikiem" sprowadzenia chińskiej szczepionki do Polski. Niedzielski odpowiedział, iż "odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo Polaków", więc będzie pilnował, by używane w naszym kraju preparaty były przebadane i przetestowane.