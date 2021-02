Książę Harry: wyjechałem, żeby uciec od "toksycznej" prasy

W zeszłym tygodniu Pałac Buckingham ogłosił, że wnuk królowej Elżbiety i jego amerykańska żona Meghan ostatecznie odłączyli się od rodziny królewskiej i nie wrócą do wykonywania obowiązków jej członków.

ZOBACZ: Pałac Buckingham potwierdza: Harry i Meghan nie wrócą do pełnienia królewskich obowiązków

Honorowe nominacje wojskowe i królewskie patronaty, które posiadają książę i księżna, zostaną zwrócone królowej, a następnie rozdzielone pomiędzy pracujących członków rodziny królewskiej.

"We all know what the British press can be like. And it was destroying my mental health.”



In a candid interview with talk show host James Corden, Prince Harry explains why he withdrew from Royal duties.



Read more on this revealing interview 👇