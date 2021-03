- Proszę być życzliwym, proszę mieć uwagę skierowaną na innych. Jeżeli dbamy o siebie, to dbajmy też o innych - zaapelował w Polsat News Mieczysław Opałka, pacjent "zero". Pierwszy Polak, u którego wykryto zakażenie koronawirusem przyznał, że do dziś odczuwa dolegliwości. - Chciałbym, żeby każdy dbał o to, aby nie zakażać innych, żeby zabezpieczać się, wspomagać się - powiedział.