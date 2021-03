Trzy specyfiki używane w chińskiej medycynie tradycyjnej będą używane w tym kraju do leczenia Covid-19. Zgodziła się na to tamtejsza Narodowa Agencja Produktów Medycznych, pozwalając na ich sprzedaż, a następnie podawanie zakażonym pacjentom. Zwolennikami ludowych medykamentów są też władze Chin. Przywódca kraju Xi Jinping apelował, by koronawirusa zwalczać przy użyciu "starożytnych recept".